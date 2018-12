Kvalifikacije za SP: Slovenija - Latvija 6:5 (3')

Trifunovićeva vrsta ostala tudi brez Dimca

2. december 2018 ob 16:39,

zadnji poseg: 2. december 2018 ob 17:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarska reprezentanca za konec petega cikla kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki je za evropske prvake že izgubljeno, gosti Latvijo.

Vrsta Rada Trifunovića je na devetih kvalifikacijskih tekmah izgubila kar sedem srečanj. Niz porazov zdaj traja že šest tekem. Za piko na i slabim rezultatom so se v četrtek s Slovenijo v Zaporožju poigrali še Ukrajinci, ki so slavili s kar 28 točkami razlike. Po visokem porazu in novem igranju z ogledom je izbrana vrsta ostala še brez edinega centra Žige Dimca, ki se je moral pridružiti novemu klubu, litovskemu Lietkabelisu, prvič je tako v ekipi mladi Miha Škedelj.

Slovenija je trdno prikovana na zadnje mesto v skupini, do konca kvalifikacij za odhod na Kitajsko pa bo še eno okno, ki bo februarja. Tedaj bodo evropski prvaki gostovali v Carigradu, v Slovenijo pa prihaja Ukrajina.

Latvijci, ki se s Črno goro in Ukrajino krčevito borijo za preboj na prvenstvo, so po četrtkovem porazu proti Črni gori s 75:84, ko ni bilo dovolj niti 27 točk Martinša Meiersa, v Ljubljano pripotovali zelo motivirani. Močnejši so za branilca Dairisa Bertansa in nekdanjega Olimpijinega centra Ronaldsa Zakisa, a so ostali brez poškodovanega centra Kasparsa Berzinša.

KVALIFIKACIJE, drugi del, skupina I

4. krog, nedelja ob 17.00:

SLOVENIJA - LATVIJA

-:- (-:-, -:-, -:-, -:-)

Ob 18.00:

ŠPANIJA - UKRAJINA

Ob 19.00:

ČRNA GORA - TURČIJA

Lestvica: TURČIJA 9 7 2 +71 16 ŠPANIJA 9 7 2 +54 16 ČRNA GORA 9 5 4 +16 14 -------------------------------------- LATVIJA 9 5 4 +23 14 UKRAJINA 9 5 4 +23 14 SLOVENIJA 9 2 7 -56 11 Na SP, ki bo med 31. avgustom in 15. septembrom 2019, vodijo prva tri mesta.

Tilen Jamnik