Ob 18.00 kvalifikacije za SP: Ukrajina - Slovenija

Evropski prvaki v nedeljo gostijo Latvijo

29. november 2018 ob 16:24

Zaporožje - MMC RTV SLO

Košarkarska reprezentanca v (izgubljenih) kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki bo naslednje leto na Kitajskem, gostuje v Zaporožju, kjer je njen nasprotnik Ukrajina.

"Priznam, da se Ukrajine kar malce bojim, saj gre za neugodno ekipo, ki nam še posebej v položaju, kakršnem smo, ne ustreza. Je stabilna ekipa, ki ima izjemno močne košarkarje, ki so visoki in široki čez ramena. Pričakujemo lahko veliko igre pod koš in na to moramo biti dobro pripravljeni. Z izjemo Dimca tokrat nimamo pravih orožij zanje," je pred tekmo povedal selektor Rado Trifunović, ki je v Zaporožje odpeljal zelo oslabljeno in posledično pomlajeno zasedbo.

Odpotovalo je 13 košarkarjev, na tribuni pa bo obračun spremljal Miha Škedelj, ki ga je selektor vpoklical naknadno po dodatnih odpovedih tik pred začetkom petega cikla. Evropski prvaki so sicer v kvalifikacijah v izgubljenem položaju, saj so na osmih tekmah vknjižili vsega dve zmagi. Ukrajina je še vedno v igri za pot na Kitajsko, saj ima polovičen izkupiček. Na dozdajšnjih medsebojnih obračunih je Slovenija bistveno uspešnejša, saj jih je dobila kar 11 od 13.

V tej akciji se bo Trifunovićeva vrsta pomerila še z Latvijo, ki je Slovenijo septembra premagala v Rigi. Tekma bo v Stožicah v nedeljo ob 17.00. Zadnji cikel kvalifikacij bo februarja, ko bo Slovenija gostovala v Turčiji, doma pa se bo pomerila z Ukrajino.

KVALIFIKACIJE, drugi del, skupina I, 3. krog:

Četrtek ob 18.00:

UKRAJINA - SLOVENIJA



Ob 17.00:

TURČIJA - ŠPANIJA

Ob 18.30:

LATVIJA - ČRNA GORA

Lestvica: ŠPANIJA 8 7 1 +58 15 TURČIJA 8 6 2 +67 14 LATVIJA 8 5 3 +32 13 -------------------------------------- ČRNA GORA 8 4 4 +7 12 UKRAJINA 8 4 4 -5 11 SLOVENIJA 8 2 6 -28 10 Na SP, ki bo med 31. avgustom in 15. septembrom 2019, vodijo prva tri mesta.

Tilen Jamnik