Ukrajina se je poigrala z razglašenimi evropskimi prvaki

Evropski prvaki v nedeljo gostijo Latvijo

29. november 2018 ob 16:24,

zadnji poseg: 29. november 2018 ob 20:33

Zaporožje - MMC RTV SLO

Košarkarska reprezentanca je v (izgubljenih) kvalifikacijah za svetovno prvenstvo doživela visok poraz v Zaporožju. Ukrajina je evropske prvake nadigrala s kar 82:54.

Če je selektor kljub vsem odsotnostim vseeno napovedal boj za zmago, pa je bila njegova vrsta v Ukrajini, kjer so od srede razglašene izredne razmere in velja vojno stanje, povsem nekonkurenčna. Res je, da Slovenija tako oslabljena še ni bila, toda tudi na ukrajinski strani je manjkalo vsaj šest kakovostnih košarkarjev, ki bi sicer zagotovo imeli svoje mesto v reprezentanci. Aktualni evropski prvaki tako nadaljujejo s slabimi predstavami v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, vrata kamor so si dokončno zaprli. Vrsta Rada Trifunovića je namreč na devetih tekmah izgubila sedmič, od tega šestič v nizu. Ukrajina, ki lani na EuroBasketu ni bila kos kasnejšim prvakom (77:55), je na 14. medsebojnem srečanju slavila šele tretjič.

Po dobrem letu dni je bila slika v Zaporožju povsem drugačna kot v Carigradu. Gostitelji so vodili vso tekmo. V drugi četrtini je razlika prvič narasla prek deset, v tretji prek 20, tik pred koncem srečanja pa celo prek 30 točk. Zdesetkana in posledično pomlajena Slovenija, pri kateri so igrali tudi košarkarji, ki nimajo niti konkretnih vlog v slovenski ligi, je bila povsem nerazpoložena v napadu – met za dve 39 %, za tri le 17 %. V drugi in tretji četrtini je skupaj na primer dala le 16 točk. Z le enim pravim organizatorjem igre ni bilo prave ofenzivne povezanosti. Trifunovićevi varovanci so izgubili 21 žog in podelili le deset asistenc. Tudi obramba pa glede na končni rezultat jasno ni bila na ustrezni ravni.

Začetek z -7, ob polčasu -10

Trifunović je v prvo peterko uvrstil Matica Rebca, Gregorja Hrovata, Vlatka Čančarja, Eda Murića in Žigo Dimca, ki pa so se hitro znašli v kar občutnem zaostanku. Že po desetih sekundah je izza črte zadel Oleksandr Lipovij, Slovenija pa je izgubila tri žoge zapored in pri domačem vodstvu 7:0 je slovenski selektor moral po še ne dveh minutah igre posredovati z minuto odmora. V nadaljevanju je Slovenija le zaigrala nekoliko bolje. Takoj sta Hrovat in Dimec izpeljala uspešni akciji, boljša pa je bila tudi obramba, ki je gostitelje prisilila v šest izgubljenih žog. Hrovat je minuto in pol pred koncem prve četrtine položil za 17:16, toda za ukrajinskih +4 po prvih desetih minutah je trojko, ko je ostal povsem sam, zadel Ihor Bojarkin.

Prvič šest napadov v drugi četrtini so evropski prvaki zapravili. Na slovensko srečo tudi Ukrajinci niso bili razpoloženi, sicer bi razlika eksponentno narasla, vendarle pa je bila v 14. minuti, ko je pod obročem koš dosegel Vjačeslav Bobrov, domača prednost že dvomestna. Slovenija je zatem le dala prve točke v tej četrtini, ko je Blaž Mesiček uspešno prodrl, zadel pa je tudi dodatni met. Trifunović je po res slabi igri Slovenije "timeout" vzel po polovici četrtine, a prave reakcije na parketu ni bilo. Njegovi varovanci so v drugih desetih minutah dosegli vsega sedem točk, v prvem polčasu pa zgrešili tudi vseh 14 (!) metov za tri točke. Zaostanek s 35:25 niti ni bil visok.

Tik pred koncem domača prednost celo +31

Prve štiri točke v drugem delu so dosegli gostje, toda Ukrajinci so manjšo slovensko serijo hitro prekinili. Zaporedni trojki sta zadela Bobrov in Bogdan Bližnjuk, tako da je razlika znova narasla na več kot deset točk. V 25. minuti je bila v 15. poskusu prvič izza črte uspešna tudi Slovenija, ko je bil natančen Rebec, ki je hitro za tri poskusil tudi v naslednjem napadu, toda bil neuspešen. Štiri minute so minile od približanja Slovenije na -6 do domače prednosti +16. Do konca tretje četrtine, ko so slovenski koš Ukrajinci polnili s trojkami in lahkimi meti izpod obroča, se je razlika dvignila že prek 20. V tem delu igre je Slovenija zmogla le devet točk.

Zadnja četrtina je bila ob visokem zaostanku gostov zgolj formalnost. Na delni izid Slovenije 7:0 na začetku zadnje četrtine je s serijo trojk odgovoril Jusuf Sanon, ki si kruh služi pri Petrolu Olimpiji. Vmes je za +25 atraktivno po "alley-oopu" z Lipovijem zabil Bobrov, v zadnji minuti je domača prednost narasla celo na ogromnih 31, Gregor Glas pa je s trojko poskrbel, da končna razlika le ni bila tudi najvišja na tekmi.

V nedeljo (17.00) se bo Slovenija v Stožicah pomerila še z Latvijo, zatem pa jo v kvalifikacijah februarja čakata še dve tekmi – gostovanje v Turčiji in domači obračun z Ukrajino.

KVALIFIKACIJE, drugi del, skupina I, 3. krog:

UKRAJINA - SLOVENIJA

82:54 (22:18, 13:7, 23:9, 24:20)

3.000; Kobec 13, Bližnjuk, Bobrov in Sanon po 11, Kravcov in Lipovij po 10, Bojarkin in Herun po 6, Pustozvoonov in Pavlov po 2; Hrovat 13, Mesiček 12, Rebec 9, Dimec 6, Čančar 5, Glas 4, Mahkovic 3, Murić 2.

Prosti meti: 7/11; 12/15

Met za dve: 21/35; 15/39

Met za tri: 11/28; 4/24

Skoki: 40; 35

TURČIJA - ŠPANIJA

71:67 (15:15, 21:19, 20:14, 15:19)

Erden 16, Balbay in Birsen po 12; Brizuela 18.

Ob 18.30:

LATVIJA - ČRNA GORA

Lestvica: TURČIJA 9 7 2 +71 16 ŠPANIJA 9 7 2 +54 16 LATVIJA 8 5 3 +32 13 -------------------------------------- UKRAJINA 9 5 4 +23 13 ČRNA GORA 8 4 4 +7 12 SLOVENIJA 9 2 7 -56 11 Na SP, ki bo med 31. avgustom in 15. septembrom 2019, vodijo prva tri mesta.

Tilen Jamnik