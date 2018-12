Slovenija za nov poraz v 11 minutah zapravila 17 točk naskoka

28 točk Blumsa, 27 Rebca

2. december 2018 ob 16:39,

zadnji poseg: 2. december 2018 ob 19:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarska reprezentanca je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo klonila še sedmič zapored. Po dobrem prvem polčasu je v drugem delu povsem popustila in s 77:82 je v Stožicah slavila Latvija.

Dvoboj z Latvijo je Slovenija pričakala po debaklu v Ukrajini, kjer je doživela drugi najvišji poraz na uradnih tekmah. Z višjo razliko, kot je klonila v Zaporožju (28) je izgubila le še proti ZDA. Za nameček je selektor Rado Trifunović ostal še brez edinega pravega centra Žige Dimca, ki je moral odpotovati v Panevežys v Litvo in se pridružiti novemu klubu, Lietkabelisu.

Kot je pred tekmo poudarjal Trifunović, morajo njegovi varovanci predvsem prikazati boljši obraz kot v Ukrajini. Od začetka tekme je bila slika zares povsem druga. Slovenija je v prvem polčasu dobro igrala, obramba, ki je v drugi četrtini dopustila le devet točk, je bila na zadovoljivi ravni, skok je s 23:16 kljub vrzelim pod obročem celo dobila, hkrati pa je bilo v napadu dovolj razigranih posameznikov, da je ves čas imela pobudo. Latvija, ki se krčevito bori za vstopnico za svetovno prvenstvo, se je ves čas zanašala na met za tri.

Blums dal 28 točk, Rebec 27

Če je v prvem delu ta pri košarkarjih z Baltika zatajil, pa se jim je – predvsem Janisu Blumsu – odprlo v drugem delu, ko so v dobrih 11 minutah nadoknadili razliko 17 točk in na koncu z zmago zapustili Ljubljano. Slovenija je ob koncu vendarle pustila bistveno boljši vtis kot v četrtek. Do zadnjega Trifunovićevi varovanci niso popuščali, niti ko so gostitelji že povedli za sedem, in ob koncu so si tudi prislužili aplavz sicer maloštevilnih gledalcev v Stožicah.

Prvi slovenski strelec je bil s 27 točkami Matic Rebec, ki je dodal še sedem podaj, izgubil pa je tudi pet žog. Po 12 točk sta dodala kapetan Edo Murić in Gregor Hrovat. Na drugi strani je bil neustavljiv 36-letni ostrostrelec Blums, ki je nasul 28 točk. 18 jih je pristavil Dairis Bertans, ki je iz evroligaške milanske Olimpie prišel posebej za to tekmo v izbrano vrsto, 16 pa Martinš Meiers, ki je ujel še 16 odbitih žog in poskrbel, da so na koncu skok s 44:39 vendarle dobili Latvijci.

Kljub boljši predstavi pa se nadaljuje negativna serija evropskih prvakov, ki so zadnjo uradno tekmo dobili pred skoraj desetimi meseci, ko so slavili v Črni gori. Od tedaj so nanizali sedem zaporednih porazov in so z le dvema zmagama na desetih tekmah prikovani na dno kvalifikacijske skupine. Do konca kvalifikacij je na vrsti še eno okno, ko se bo februarja Slovenija v gosteh pomerila s Turčijo, za konec pa bo gostila Ukrajino.

Prvi polčas Slovenija dobila za 17

Spodbudno je Slovenija s peterko Rebec, Hrovat, Vlatko Čančar, Murić in Jan Kosi začela tekmo. Po sicer uvodni izgubljeni žogi je nato dve trojki zapored zadel Rebec, ko je Čančar ukradel žogo in je nad njim Bertans napravil nešportno osebno napako, pa so gostitelji povedli z 10:5. Toda Bertans je sam poskrbel, da je bil izid kmalu poravnan. Podobno je bilo tudi, ko je Slovenijo po nekaj zaporednih uspešnih akcijah Murića povedla s 16:12 in je sledila latvijska minuta odmora, so gostje ekspresno povedli s 16:17. Vendar pa je zaključek četrtine pripadel Sloveniji, ki jo je ob izteku prvih desetih minut v vodstvo z 22:20 s prostima metoma popeljal Rebec.

Z nizom 5:0 so evropski prvaki odprli drugo četrtino. Za 27:20 je v 12. minuti napad s prodorom uspešno zaključil Blaž Mesiček. Dve minuti kasneje je razlika celo narasla na deset. Tri minute in pol Slovenija ni dosegla točk, česar pa Latvija ni izkoristila. Baltski košarkarji so veliko poskušali izza črte, kar je zanje značilno, a jim met ni stekel (Latvija za tri 6/24, Slovenija 6/9), obenem pa niso znali izkoristiti prednosti pod obročem (skok 23:16). Slovenija je drugo četrtino zaključila s tremi zaporednimi trojkami, eno je dal Murić, dve pa Rebec in domača prednost je po polovici tekme znašala visokih 17. Latvija je v tem delu igre dosegla le devet točk.

Blums zrežiral preobrat in potrdil zmago

Bertans je po izgubljeni žogi Rebca polčas odprl s košem, po osebni napadi pa je zadel še dodatni prosti met. Sledila je osebna napaka izkušenega Blumsa nad Hrovatom, po kateri se je vseh deset košarkarjev na parketu začelo prerivati. Na igrišče je stekel celo slovenski selektor, epilog petelinjenja pa po ena nešportna osebna napada na vsaki strani. Rebec je s tremi prodori, ko je enkrat sam zaključil, dvakrat pa asistiral Kosiju in Hrovatu, poskrbel, da je po polovici četrtine Slovenija znova vodila za 15. Latvija se je, potem ko je vmes zadela tri trojke, deset sekund pred koncem tretje četrtine pa je bil Bertans natančne s črtne prostih metov, povsem približala (62:58). V tretji četrtini so gostje dali kar 29 točk.

Na začetku zadnje četrtine je z dvema trojkama Blums Latvijo popeljal v vodstvo. Slovenija je zapravila prvih pet napadov, na drugi strani pa je domačo obrambo zlahka prebijal Bertans, z razdalje je zadeval Blums, pod obročem pa se je razigral tudi Meiers in Latvija je od zaključka tretje četrtine naredila serijo 13:0, po kateri je povedla za šest. Do tedaj nevidni Čančar je z dvema uspešnima napadoma štiri minute pred koncem izid izenačil na 70. Odgovoril je Blums s sedmimi točkami zapored, kar je bila tudi odločilna prednost za latvijsko zmago.

KVALIFIKACIJE, drugi del, skupina I

4. krog:

SLOVENIJA - LATVIJA

77:82 (22:20, 24:9, 16:29, 15:24)

2.000; Rebec 27, Murić in Hrovat po 12, Čančar 9, Mahkovic 6, Durnik 4, Čebašek 3, Mesiček in Kosi po 2; Blums 28, Bertans 18, Meiers 16 in 13 skokov, Silinš 9, Lomazs 7, Vecvagars 3, Zakis 1.

Prosti meti: 20/24; 25/32

Met za dve: 15/42; 9/18

Met za tri: 9/26; 13:41

Skoki: 39; 44

Ob 18.00:

ŠPANIJA - UKRAJINA

Ob 19.00:

ČRNA GORA - TURČIJA

Lestvica: TURČIJA 9 7 2 +71 16 ŠPANIJA 9 7 2 +54 16 ČRNA GORA 9 5 4 +16 14 -------------------------------------- LATVIJA 9 5 4 +23 14 UKRAJINA 9 5 4 +23 14 SLOVENIJA 9 2 7 -56 11 Na SP, ki bo med 31. avgustom in 15. septembrom 2019, vodijo prva tri mesta.

Tilen Jamnik