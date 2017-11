Trifunović: To ni oslabljena, ampak nova in drugačna Španija

Želijo dokazati, da lahko igrajo za reprezentanco

26. november 2017 ob 06:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Takoj po uvodni zmagi proti Belorusiji v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo so slovenski košarkarji misli usmerili proti bistveno težji nalogi – Španiji, ki jih čaka v nedeljo v Burgosu.

Gre za ponovitev polfinala zadnjega evropskega prvenstva, ko je Slovenija s kar 20 točkami nadigrala tedaj še branilce naslova. Toda dvoboj zadnjih dveh evropskih prvakov bo obračun dveh precej spremenjenih ekip. Medtem ko v zasedbi najboljše reprezentance stare celine manjka pet zlatih carigrajskih fantov, pa Sergio Scariolo nima na voljo nobenega izmed dvanajsterice nosilcev brona. V petek so Španci zelo uspešno začeli pot na svetovno prvenstvo, ko so z 79:66 v podgoriški Morači ugnali domačo Črno goro.

Želijo dokazati, da lahko igrajo za reprezentanco

Gre za odlično reprezentanco, saj je v ekipi 11 košarkarjev, ki igra v španskem prvenstvu, najmočnejši ligi v Evropi, eden pa je član Unicsa iz Kazana. Če je strokovni štab na evropskem prvenstvu poudarjal, da slovenska hitra igra Španiji ne ustreza, pa je zdaj zgodba drugačna. Prenovljena La Roja goji podobno košarko kot Slovenija, kar je pokazala proti Črnogorcem. V bistvu gre za odraz Lige ACB, kjer se že nekaj let igra zelo hitro. "Ti fantje, ki so prišli iz Lige ACB, kjer se igra najhitrejša košarka v Evropi, so žejni uspeha," je povedal slovenski selektor Rado Trifunović.

Po uspešnem debiju na slovenski klopi z zanesljivo zmago nad na papirju skromno Belorusijo zdaj tudi zanj prihaja bistveno težje delo: "Španija zagotovo sodi med najmočnejše ekipe v Evropi. Govori se, da so oslabljeni, a jaz ne bi temu tako rekel. Je samo drugačna, nova Španija z lačnimi igralci, ki želijo dokazati, da lahko igrajo v reprezentanci. Španija ima res velik nabor kakovostnih igralcev. So zelo dobra ekipa, ki igra hitro košarko, precej podobno nam in nas čaka kar zelo zahtevno delo. Prejšnja reprezentanca z bratoma Gasol in ostalimi izkušenimi, ki so izvrstni in res vrhunski igralci, je igrala malce počasneje. Na prvenstvu je bil naš glavni cilj pred tekmo, da veliko tečemo, saj nam ne bodo mogli slediti. Ta ekipa pa igra drugače."

Španija je najuspešnejša evropska reprezentanca zadnjih let. Letos je desetič zapored nastopila v polfinalu EuroBasketa. Ob tem je brez kolajne ostala le leta 2005, ko je bilo evropsko prvenstvo v Srbiji in Črni gori. V zadnjih osmih letih so Španci kar trikrat osvojili naslov, pred štirimi leti pa so bili v Sloveniji tako kot letos v Turčiji tretji. Do zdaj sta se ekipi pomerili 18-krat, s 13 zmagami pa so bistveno uspešnejši Španci, vendar je Slovenija dobila zadnja medsebojna dvoboja. Letos je bilo v Carigradu 92:72, pred štirimi leti v Celju pa je na evropskem prvenstvu Slovenija slavila z 78:69.

Vazquez glavna nevarnost pod obročema

Ob odsotnosti košarkarjev iz Lige NBA in Evrolige je najbolj zveneče ime v Scariolovi vrsti Fran Vazquez, ki je rekorder po številu blokad v ACB ligi. Trenutno je član Canariasa, ki je bolj znan pod sponzorskim imenom Iberostar Tenerife, sicer pa je 34-letni center največji pečat pustil v dresu Barcelone, kjer je igral skupaj z zdajšnjim pomočnikom v slovenski reprezentanci Jako Lakovičem, ki špansko ekipo zelo dobro pozna, saj je pomočnik v Bilbau. Skupaj sta pred sedmimi leti osvojila Evroligo. Vazquez je bil z indeksom 20 tudi najučinkovitejši igralec tekme v Podgorici. Prispeval je 15 točk. Toliko jih je dal tudi Quino Colom, odlični Katalonec, ki sicer skrbi za organizacijo igre Unicsa.

Štirje slovenski košarkarji trenutno igrajo v Španiji. Luka Dončić in Anthony Randolph, ki sta člana vodilnega moštva lige Reala, zaradi Evrolige nista v reprezentanci, sta pa Luka Rupnik, ki igra za drugo Feunlabrado, in Jaka Blažič, ki je bil zadnji dve leti član Baskonie, zdaj pa nosi dres Andorre. V španski reprezentanci je tudi njegov soigralec Jaime Fernandez, ki je proti Črni gori dal deset točk.

Slovenija je proti Belorusiji odigrala izvrsten prvi polčas, v drugem pa je večino časa odigrala s pol moči. Takega padca v igri si evropski prvaki v Brugosu, kjer bo srečanje v nedeljo ob 19.30, ne bodo smeli privoščiti. Prav tako bodo morali biti Slovenci boljši v obrambnem skoku in bolje zapirati nasprotnike, saj so Belorusi v napadu ujeli kar 17 odbitih žog. "Treba je narediti analizo, pogledati, kje smo delali napake in s štabom bomo poskušali na kratko analizo predstaviti igralcem, da jih ne obremenjujemo preveč, ampak jim damo samo ključne točke. Gledali bomo video, za vse je premalo časa, ampak bomo pokazali, kje so glavne nevarnosti in kako se zoperstaviti proti njim," je dodal Trifunović.

Tilen Jamnik