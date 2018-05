Triglavanke in Celjanke zanesljivo v veliki finale

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V finalu državnega prvenstva bomo videli ponovitev pokalnega tekmovanja, na katerem so Kranjčanke premagale Celjanke. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Triglavanke končale prevlado Celjank in dvignile pokal Dodaj v

6. maj 2018 ob 19:39

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Košarkarice Triglava in Cinkarne Celje so v polfinalu zanesljivo z 2:0 v zmagah odpravile Akson Ilirijo in Maribor in se tako veselijo uvrstitve v veliki finale. Gre za ponovitev lanskega finala državnega prvenstva.

Cinkarna Celje je tudi po drugi tekmi polfinala proti Mariboru (109:48) še brez poraza v tej sezoni državnega prvenstva, v finalu pa se bo pomerila s Triglavom, ki je tudi na drugi tekmi polfinala visoko premagal Akson Ilirijo (102:56).

Celjanke presegle stotico

Dvoboj v Mariboru so varovanke Damirja Grgića odprle zelo silovito in uspešno v napadu. Že v prvi četrtini so rekorderke po številu doseženih točk na eni tekmi v tej sezoni dosegle 31 točk, priigrale so si prednost 20 točk. Tudi v drugih desetih minutah so gledalci spremljali dokaj enosmeren promet, aktualne državne prvakinje pa so imele v prvem polčasu kar 67-odstotni izkoristek meta iz igre. Semafor je ob koncu prvih dvajsetih minut kazal izid 59:27 v korist gostij.

Celje je bilo dva razreda boljše tudi v drugem polčasu. Mariborčanke so v dvajsetih minutah zmogle le še 21 točk, skupaj so izgubile kar 27 žog, zadele so le tri trojke iz 17 poskusov. Celjanke so prevladovale pod obema obročema (skok 47:32). Na koncu so Celjanke presegle mejo stotih doseženih točk, kar jim je uspelo četrtič na zadnjih petih tekmah v državnem prvenstvu.

Ilirija se je kosala s Triglavom le eno četrtino

Ilirijanke so se uspešno zoperstavile pokalnim prvakinjam iz Kranja le v prvi četrtini, ki so jo gostje dobile z 19:16. Domačinke so na začetku obračuna povedle s 3:0, nato pa so pobudo prevzele triglavanke, ki vodstva do konca tekme niso več izpustile iz rok. Že v drugih desetih minutah se je pokazala nadvlada varovank Ernesta Novaka, ki so praktično že do najdaljšega odmora na tekmi razblinile dvome o zmagovalcu (48:22).

Tudi v nadaljevanju se Ilirija ni mogla približati aktualnim državnim podprvakinjam, ki so bile izjemno razigrane v napadu, boljše so bile v vseh statističnih elementih. Košarkarice Triglava so gospodarile pod obema obročema (skok 47:19), imele so 62-odstotni izkupiček meta iz igre, zbrale so kar 21 podaj več od svojih nasprotnic.

1. SKL

POLFINALE



Drugi tekmi:

AKSON ILIRIJA - TRIGLAV

56:102 (16:19, 6:29, 23:31, 11:23)

More in Mičunović po 15; Žibert 30, Kozina Bubnić 20, Jakobčič 16.

MARIBOR - CINKARNA CELJE

48:109 (11:31, 16:28, 12:25, 9:25)

Cvijanović 15, Kuzma 11; Slonjšak 26, Chidom 22 (14 skokov), Ocvirk 16 (13 skokov).



Prvi tekmi:

CINKARNA CELJE - MARIBOR

115:54 (40:9, 26:22, 23:11, 26:15)

TRIGLAV - AKSON ILIRIJA

95:47 (22:16, 29:11, 28:9, 16:11)

Igrale so na dve zmagi.

