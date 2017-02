Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Union Olimpija 20. ali Krka četrtič? Kdo bo dvignil pokal? Foto: BoBo Sorodne novice V finalu pokala "klasika" Union Olimpija proti Krki Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

TV SLO 2/MMC: Finale pokala Union Olimpija - Krka (3. četrtina)

Finale pokala Spar

19. februar 2017 ob 17:27,

zadnji poseg: 19. februar 2017 ob 18:47

Domžale - MMC RTV SLO

Ob 17.45 se je v Domžalah začel sklepni del košarkarskega pokalnega tekmovanja - v finalu se za zmago potegujeta Union Olimpija in Krka.

Ljubljančani so si finale v Pokalu Spar priborili z zmago nad Zlatorogom (67:49), Novomeščani pa so bili v polfinalu boljši od Hopsov (77:65).

V pokalnem tekmovanju je bila zadnja leta boljša Krka - pokal je osvojila v zadnjih treh sezonah. Če bodo ponovno uspešni, bo to njihov četrti pokal. Union Olimpija bo z zmago prišla do 20. pokalne lovorike, nazadnje so pokal vzdignili leta 2013.

Pokal Spar, zaključni turnir, Domžale:

FINALE:

UNION OLIMPIJA - KRKA

-:- (17:12, 17:18, -:-, -:-)

D. S.