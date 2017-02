Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Celjske košarkarice so lani osvojile pokalni naslov. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

TV SLO 2/MMC: Finale pokala (Ž), Triglav - Athlete Celje (2. četrtina)

Finalni turnir pokala članic

26. februar 2017 ob 18:25,

zadnji poseg: 26. februar 2017 ob 19:05

Celje - MMC RTV SLO

Union Olimpija je osvojila košarkarsko pokalno tekmovanje v moški konkurenci, kdo bo pa pokal dvignil v ženski konkurenci? Košarkarice Triglava in Athlete Celja se bodo v boj podale ob 18.45.

Celjanke bodo v finalu v nedeljo ob 18.45 naskakovale dvanajsto pokalno lovoriko in tretjo v nizu - v prejšnjih dveh finalih so ugnale prav Triglav, Kranjčanke pa bodo poskusile presenetiti in se dokopati do drugega pokalnega naslova (2014).

Turnir najboljše četverice gosti Celje. Kranjčanke so v polfinalu ugnale Ilirijo z 62:42, Celjanke pa so bile boljše od Janine z 81:45.

Finale, danes ob 18.45:

TRIGLAV - ATHLETE CELJE

-:- (11:24, -:-, -:-, -:-)

Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.



Polfinale:

ILIRIJA - TRIGLAV

42:62 (17:10, 5:23, 4:12, 16:17)



JANINA - ATHLETE CELJE

45:81 (6:28, 8:19, 17:19, 14:15)

D. S.