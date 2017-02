Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 12 glasov Ocenite to novico! Union Olimpija je prišla do 20. jubilejnega pokalnega naslova. Foto: Srdjan Živulović/BoBo Nikola Janković je povsem zasluženo postal MVP zaključnega turnirja; v polfinalu proti Zlatorogu je dosegel 27 točk, v finalu pa kar 33 (met iz igre 13:18) in zbral 10 skokov (indeks 34). Foto: Srdjan Živulović/BoBo Mojim košarkarjem moram čestitati za povsem zasluženo osvojen naslov pokalnega zmagovalca. Zaslužili si ga nismo le danes, ampak tudi na obeh četrtfinalih s Helios Suns in na polfinalu proti Zlatorogu. Vsekakor pa smo bili tudi danes boljši tekmec, kljub temu, da smo Krki dopustili, da se je vrnila. V želji, da bi morda tekmo čim hitreje končali z zmago, smo naredili nekaj nespametnih napak, na srečo pa smo v podaljšku nato ohranili mirno kri in zasluženo prišli do te močno želene zmage. Kakorkoli, najpomembneje je, da smo po dolgem času v Ljubljano znova odnesli lovoriko najboljšega v pokalnem tekmovanju. Gašper Okorn, trener Uniona Olimpije Krka se je morala s porazom posloviti od niza treh zaporednih naslovov pokalnega zmagovalca. Foto: Srdjan Živulović/BoBo Mislim, da smo bili priča zanimivemu in razburljivemu finalu. Še enkrat več so naši fantje dokazali, da se ne predajo in da se znajo vrniti iz vsake navidez morda že izgubljene situacije. Tako je bilo tudi danes, vrnili smo se po visokem zaostanku, si na koncu priigrali možnost za zmago, po podaljšku pa je to žal uspelo našim tekmecem. Dejan Mihevc, trener Krke VIDEO Zadnji dve minuti rednega... VIDEO Podaljšek pokalnega final... Sorodne novice V finalu pokala "klasika" Union Olimpija proti Krki Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Union Olimpija po štirih letih do pokala; Krka padla po podaljšku

Najkoristnejši igralec pokalnega tekmovanja – Nikola Janković

19. februar 2017 ob 17:27,

zadnji poseg: 19. februar 2017 ob 21:24

Domžale - MMC RTV SLO

Union Olimpija je po letu 2013 spet zmagovalka košarkarskega pokalnega tekmovanja. Po podaljšku so ugnali Krko (86:81).

Union Olimpija je z zmago prišla do 20. jubilejnega pokalnega naslova, nazadnje so pokal dvignili leta 2013.

Košarkarska poslastica, polna vzponov in padcev, je pripadla Ljubljančanom, pri katerih je blestel visoki Nikola Janković – dosegel je 33 točk, ujel pa je še deset odbitih žog.

Povsem zasluženo je postal najkoristnejši igralec zaključnega pokalnega turnirja - poleg odličnega nstopa v finalu je blestel tudi v polfinalu proti Zlatorogu, ko je dosegel 27 točk.

Kolektivna igra Olimpije, živčna Krka

Tekmo je bolje začela Union Olimpija, prikazali so bolj kolektivno igro, sodelovali so tako v napadu kot v obrambi. Pri Ljubljančanih je spet odlično odigral visoki Janković, ki je v prvem polčasu dosegel kar 13 točk.

Krka je nasprotno igrala neorganizirano, samostojne akcije igralcev in prehitri meti ter izgubljene žoge so kljubovale temu, da so prvo četrtino zaključili z "le" petimi točkami zaostanka (17:12).

Drugo četrtino je Krka začela z delnim izidom 4:0, zaostanek je znašal le še točko (17:16). A pri Olimpiji je bil nezaustavljiv Janković – z dvema zaporednima košema pod obročem je svojo ekipo povedel do vodstva petih točk (21:16). Olimpija je z dobro obrambo, ki je omogočala hiter prenos žoge in lahke koše, po košu Gregorja Hrovata iz protinapada vodila že za osem točk (27:19).

Sledila je raztresena igra na obeh straneh, Krka pa se je z uspešnim izvajanjem prostih metov približala (27:23). Novomeščani so v obrambi zaigrali nekoliko bolj trdo, uspešnejši so bili tudi pri metu iz razdalje, minuto in pol pred koncem prvega polčasa je po košu Erona Kastratija Krka zaostajala le še za dve točki (29:27).

Obe ekipi sta po seriji neuspešnih metov za tri točke ob koncu prvega polčasa le vknjižili po en zadet met za tri točke – Matic Rebec za Krko, Jan Barbarič pa za Olimpijo. Ljubljančani so polčas sklenili s štirimi točkami prednosti (34:30).

Met za tri točke končno stekel

Obema ekipama se je že na začetku tretje četrtine "odprlo" pri izvajanju metov za tri točke –natančni so bili Brandon Miguel Jefferson, Rebec, Devin Michael Oliver, Kastrati (42:38). Po nešportni osebni napaki Žige Dimca in treh uspešno izvedenih prostih metih Hrovata ter košu Jankovića je Olimpija prišla do najvišje prednosti desetih točk (40:50). Ta se je le še povišala, po dveh zadetih metih za tri točke Jureta Pelka in po enem zadetem prostem metu Jankovića so Zmaji vodili že za 15 točk (57:42).

Novomeščani se niso predali, v dveh minutah so naredili delni izid 11:0, za odlično menjavo se je izkazal Jure Ritlop, ki je uspešno zadel za dve in tri točke ter razlika ob koncu 3. četrtine je znašala samo še štiri točke (57:53).

Krki uspel preobrat

Na le dve točki je Krko na začetku 4. četrtine približal Rebec, ki je uspešno izvedel dva prosta meta (57:55). Olimpija je po metu za tri točke Barbariča, košu Stevana Miloševića ter metu za tri točke Jeffersona nekoliko lažje zadihala (65:56). Razliko devetih točk je dobri dve minuti pred koncem s košem in uspešno izvedenim prostim metom (nad njim je bila storjena osebna napaka) potrdil Janković (68:58). Videti je bilo, da bodo Ljubljančani tekmo mirno pripeljali do konca, a so zaradi naslednjih napak Krki podarili možnost, da se znova približa. To so Novomeščani tudi izkoristili.

Najprej je Jefferson storil nešportno osebno napako, ki jo je Matej Rojc kaznoval z dvema zadetima prostima metoma (68:60). Nato je tehnično napako Hrovata kaznoval Ronald Lee Curry mlajši (68:61), Marko Luković in Kastrati sta bila uspešna pri metu za tri točke, tako da je Olimpija minuto pred koncem vodila le še za točko (68:67).

Olimpija je v zadnji minuti igrala na najboljšega igralca Jankovića, ki je izkoristil svojo višino in zadel za dve, prosti met je uspešno izvedel Hrovat, Janković je priskočil soigralcu na pomoč in zadel še enkrat. Olimpija je 24 sekund do konca vodila za šest točk (73:67).

A Krki je po ukradeni žogi Rebca in trojkama Curryja mlajšega ter Lukovića uspelo izsiliti podaljšek.

Krka imela napad za izenačenje

Podaljšek je Krka začela še z enim metom za tri točke (73:76). Ekipi sta si bili ves čas blizu, bilo je napeto do zadnjega trenutka, Krka je z meti za tri točke držala ravnotežje, Union Olimpija pa je na plečih Jankovića dosegla zmago.

V zadnji minuti je Oliver z lepim polaganjem Olimpijo pripeljal do vodstva dveh točk (83:81), Krka ni izkoristila napadov, po osebni napaki Kastratija je Jefferson zadel enkrat (84:81). Novomeščani so imeli dovolj časa za napad, a je Curry mlajši prehitro metal za tri točke. Rebec je storil osebno nad Barbaričem, ki je z dvema uspešno zadetima prostima metoma postavil končni rezultat (86:81).

Pokal Spar, zaključni turnir, Domžale:

FINALE:

UNION OLIMPIJA - KRKA

*86:81 (17:12, 17:18, 23:23, 16:20)

Janković 33, Oliver 15, Barbarič 12, Jefferson in Hrovat po 9, Pelko 6, Milošević 2; Kastrati 17, Rebec 14, Luković 12, Rojc 11, Curry jr. 10, Dimec 8, Ritlop 5, Bunić 4.

Prosti meti: 21/27; 15/19

Met za dve: 22/42; 18/33

Met za tri: 7/31; 10/36

Skoki: 44; 40



* - po podaljšku

D. S.