Union Olimpija tokrat zbrana v končnici - Krka pri dnu Lige ABA

Rebec tokrat ni dosegel niti točke

27. december 2016 ob 18:00,

zadnji poseg: 27. december 2016 ob 19:52

Novo mesto - MMC RTV SLO

V 15. krogu Lige ABA je Krka izgubila proti Unionu Olimpiji s 63:68. Novomeščani so po zaostanku 12 točk prišli do preobrata, a so popustili v končnici.

Dolenjci so izgubili zadnjih sedem tekem v Jadranski ligi, zadnjič so se zmage veselili 13. novembra. Matic Rebec, ki je prejšnji teden v državnem prvenstvu z neverjetno trojko pokopal Olimpijo (68:65), tokrat v pol ure ni prispeval niti točke. Zgrešil je vseh osem metov iz igre in tudi oba prosta meta.

Zmaji so zmagali že četrtič zapored v Ligi ABA. Najbolj zaslužna za uspeh sta bila sta Gregor Hrovat (13 točk in 7 skokov) in Nikola Janković (16 točk in 6 skokov).

Olimpija precej boljša v prvem polčasu

Po izenačeni prvi četrtini so si Ljubljančani večjo prednost priigrali z delnim izidom 13:0 tik pred polčasom. Razigral se je Hrovat, ki je zadel trojko, nato pa dodal še dva prosta meta in polaganje. Ob odmoru je imela Olimpija 12 točk naskoka (27:39).

Krka do preobrata sredi zadnje četrtine

V tretji četrtini so se gostitelji približali. Z delnim izidom 7:0 so ujeli priključek po 30 minutah (46:51). Ljubljančanom se je popolnoma ustavilo v napadu in Ronald Curry je z zabijanjem po protinapadu poskrbel za vodstvo Krke z 58:56 v 36. minuti.

Janković prevesil tehtnico na stran Olimpijo

V končnici je blestel Janković, ki je zrežiral serijo 0:7 in dve minuti pred koncem je imela Olimpija pet točk prednosti (58:63). Duško Bunić in Curry sta zadela, a so bili gostje zbrani pri prostih metih v zadnji minuti, Hrovat in Janković sta zadela po dva, Brandon Jefferson pa enega.

Helios v petek v Novem mestu

Za Ljubljančane je bila to zadnja tekma v letu 2016, naslednji ponedeljek v Stožice prihaja Igokea, Novomeščani pa bodo letos še aktivni. V petek jih čaka derbi domačega prvenstva doma s Heliosom.

15. krog:

KRKA - UNION OLIMPIJA

63:68 (16:18, 11:21, 19:12, 17:17)

1.000; Curry 17, Dimec 15, Bunić 11, Rojc 9, Kastrati 6, Elliott 5; Janković 16, Hrovat 13, Jefferson 10, Oliver 9, Mulalić 7, Pelko 5, Milošević in Barabarič po 4.





Ob 20.00:

MORNAR - CIBONA



ZADAR - BUDUĆNOST

78:76 (28:13, 19:27, 16:23, 15:13)



IGOKEA - KARPOŠ SOKOLI

79:71 (23:16, 27:18, 16:13, 13:24)



PARTIZAN - MZT SKOPJE

91:76 (24:24, 23:18, 16:14, 28:20)



CEDEVITA - CRVENA ZVEZDA

91:95 (22:13, 11:25, 28:30, 30:27)



MEGA LEKS - FMP ŽELEZNIK

76:72 (18:22, 26:17, 16:14, 16:19)

Lestvica: CRVENA ZVEZDA 15 15 0 +277 30 PARTIZAN 15 12 3 +100 27 CEDEVITA 15 10 5 +130 25 BUDUĆNOST 15 10 5 +75 25 CIBONA 14 10 4 +78 24 IGOKEA 15 8 7 -23 23 UNION OLIMPIJA 15 7 8 -12 22 ZADAR 15 6 9 -115 21 MEGA LEKS 15 5 10 -51 20 KRKA 15 5 10 -130 20 FMP ŽELEZNIK 15 4 11 -81 19 KARPOŠ SOKOLI 15 4 11 -92 19 MZT SKOPJE 15 4 11 -121 19 MORNAR 14 4 10 -35 18

A. G.