Union Olimpija v končnici boljša od Partizana, mož odločitve Jefferson

Crvena zvezda zlahka do zmage nad Krko

15. januar 2017 ob 17:00,

zadnji poseg: 15. januar 2017 ob 21:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

V 18. krogu Lige ABA sta se edina slovenska predstavnika srečala z beograjskima ekipama. Krka je morala v Beogradu priznati premoč Crveni zvezdi (79:62). Union Olimpija je v Hali Tivoli premagala Partizan (74:68).

Ljubljančani so v končnici tekme strli drugouvrščeno ekipo v ligi. Ključen igralec je bil Brandon Jefferson, ki je v odločilnih trenutkih dosegel dve trojki, skupaj 20 točk. Devin Oliver jih je dodal 18. Pri Partizanu je največ točk dosegel Adin Vrabac (17 točk).

Drugi današnji slovensko-srbski obračun je bolje začel Partizan (4:8), a je Olimpija hitro prevzela vodstvo (9:8). Sledila je izmenjava vodstva z minimalno razliko, nato pa dobre minute za Olimpijo, po koših Gregorja Hrovata in Oliverja je razlika znašala 19:16, ki jo je Oliver s trojko še povečal.

Raztresena igra v 2. četrtini

Drugo četrtino je ponovno bolje začel Partizan, na Olimpijini strani so se nizale izgubljene žoge, ki jih je Partizan znal izkoristiti in se približati na le tri točke zaostanka (25:22). Po dveh minutah igre je prve točke za Olimpijo dosegel Jefferson, ki je bil dolgo edini strelec v tem delu igre za Ljubljančane - dosegel je dve zaporedni trojki in poskrbel za delni izid 6:0 (31:22). Sledila je miniserija Partizana (31:27). Po trojkah Nikole Jankovića in Oliverja so zeleno-beli prišli do dvomestne razlike (37:27), a to ni pomagalo. Partizan se je spet vrnil in se približal na 38:33.

Partizan do najvišje prednosti

V tretji četrtini je spet sledil strelski mrk Olimpije, dosegli so le osem točk. Na drugi strani jih je Partizan dosegel 20. Novica Velićković je s petimi zaporednimi koši pripeljal svojo ekipo do najvišje prednosti 46:53.

Olimpija ob koncu do zaslužene zmage

V zadnji četrtini je Olimpija na krilih Oliverja in Hrovata izenačila (54:55). A mož odločitve je bil Jefferson, ki je tri minute in pol pred koncem najprej Olimpijo pripeljal do prvega vodstva v zadnji četrtini (61:60), nato pa je dosegel še dve zaporedni trojki za vodstvo Olimpije 69:65. Vprašanje zmagovalca je s črte prostih metov potrdil Hrovat, Jefferson pa je ob koncu prav tako z linije prostih metov razliko le še povečal (74:68).



Deseti zaporedni poraz Krke

Tekma zadnjeuvrščene in prvouvrščene ekipe je zasluženo pripadla Crveni zvezdi, ki še vedno ne pozna poraza v Ligi ABA. Tekma zadnjeuvrščene in prvouvrščene ekipe je zasluženo pripadla Crveni zvezdi, ki še vedno ne pozna poraza v Ligi ABA. Krka, ki je v Beograd prispela oslabljena - zaradi poškodbe oziroma bolezni sta manjkala Matic Rebec in Sandi Čebular, je tekmo odprla bolje (3:6), a je bila enakovreden nasprotnik le do 5. minute igre. Pri Crveni zvezdi so trojke zadeli trije košarkarji, beograjska ekipa je tako hitro prišla do dvomestne prednosti, ki jo je zadržala do konca 1. četrtine (24:14).

Na začetku drugega dela je Krka zaigrala agresivneje, po hitrih akcijah (koši Duška Buniča, Rona Curryja in Dominiqua Elliota) se je približala na pet točk zaostanka (26:21). Zvezda je odgovorila z delnim izidom 14:0 (40:21). Ob polčasu je rezultat znašal 45:28.

Tretjo četrtino sta obe ekipi odprli slabo, v petih minutah igre v tem delu igre je rezultat znašal 4:3, tretjo četrtino pa je Krka dobila za točko (13:14).

Crvena zvezda je v zadnji četrtini takoj stopila na plin, z agresivno obrambo so prišli do najvišje prednosti na tekmi (69:46), a na srečo Krke Crvena zvezda ni nadaljevala v tem ritmu. Krki je uspelo razliko do konca nekoliko znižati (79:62).

18. krog:

UNION OLIMPIJA - PARTIZAN

74:68 (24:16, 14:17, 8:20, 28:15)

3.000; Jefferson 20, Oliver 18, Janković 12, Hrovat 11, Mulalić 6, Barbarić 5, Milošević in Jurček 1; Vrabac 17, Birčević 13, Andrić 12, Hatcher 8, Veličković 7, Koprivica 4, Luković 3, Pot in Karahodžić 2.

CRVENA ZVEZDA - KRKA

79:62 (24:14, 21:14, 13:14, 21:20)

4.000; Dangubić 13, Simonović 11, Wolters in Bjelica 9, Gudurić 8, Lazić in Mitrović 7, Thompson 6, Dobrić 4, Jenkins 3, Jović 2; Luković 20, Kastrati 9, Rojc 7, Dimec in Elliot 6, Curry 5, Kužnik 3, Ritlop, Bunić in Jukić 2.

CEDEVITA - MEGA LEKS

89:85 (18:24, 26:12, 19:28, 26:21)

Ob 21.00:

FMP ŽELEZNIK - MORNAR

MZT SKOPJE - ZADAR

92:65 (24:19, 23:19, 21:15, 24:12)

BUDUĆNOST - IGOKEA

75:60 (26:12, 19:17, 16:17, 14:14)

KARPOŠ SOKOLI - CIBONA

76:70 (15:17, 18:18, 21:17, 22:18)

Lestvica:

CRVENA ZVEZDA 18 18 0 +354 36 PARTIZAN 18 14 4 +103 32 CEDEVITA 18 13 5 +169 31 BUDUĆNOST 18 13 5 +106 31 CIBONA 18 11 7 +40 29 IGOKEA 18 9 9 -47 27 UNION OLIMPIJA 18 8 10 -30 26 KARPOŠ SOKOLI 18 6 12 -78 24 ZADAR 18 6 12 -204 24 MORNAR 17 6 11 +11 23 FMP ŽELEZNIK 17 6 11 -53 23 MEGA LEKS 18 5 13 -75 23 MZT SKOPJE 18 5 13 -123 23 KRKA 18 5 13 -173 23

D. S.