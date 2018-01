Utrujeni zmaji pogoreli v zadnji četrtini

Peti zaporedni poraz Olimpije

5. januar 2018 ob 18:57

zadnji poseg: 5. januar 2018 ob 21:29

Ljubljana

Le 24 ur po pokalni tekmi so košarkarji Petrola Olimpije odigrali novo srečanje. V 15. krogu Lige ABA so v Stožicah morali priznati premoč Mega Bemaxu (69:76).

Olimpija je vodila večino srečanja, a varovanci Gašperja Okorna niso zdržali do konca, saj so v zadnji četrtini popustili.

Pri domačih se je strelsko najbolj izkazal Domen Lorbek s 16 točkami, deset jih je dodal Jordan Morgan, najboljši strelec tekme je bil gostujoči košarkar Nikola Rebić z 19.

Olimpijinih +13

Začetek je bil dober, a si zmaji niso pripravili priložnosti za večjo prednost. Do te so prišli šele v nadaljevanju, ko so sredi druge četrtine prvič povedli za +10 (32:22). Do konca polčasa se je prednost nekoliko stopila, vseeno pa so v drugi del zeleno-beli še vstopili z nekaj točkami prednosti. Ta se je nato celo povečala in pri 46:33 je že kazalo, da bo zmaga ostala v Stožicah. A vse to ni pomagalo, saj so zmaji popustili v zadnji četrtini.

Mushidijeva trojka odločilna

Gostje so dve minuti in 20 sekund do konca povedli (64:65). Odločilno trojko je minuto in štiri sekunde do konca zadel Kostja Mushidi, nad njim je bila storjena še osebna napaka, prosti met pa je izkoristil (67:72). Mega je nato vodstvo le še povišala.

To je peti zaporedni poraz Petrola Olimpije v Ligi ABA, na lestvici je predzadnja.

V naslednjem krogu Lige ABA bodo Ljubljančani v soboto, 13. januarja, gostovali pri Mornarju.

Petrol Olimpija in Mega Bemax sta se izenačili po številu zmag.

LIGA ABA, 15. KROG

PETROL OLIMPIJA - MEGA BEMAX

69:76 (18:15, 18:15, 18:19, 15:27)

1.000; Lorbek 16, Morgan 10, Radulović, Oliver in Hrovat po 8, Špan 7, Tratnik 6, Badžim 4, Battle 2; Rebić 19, Bitadze 12, Mushidi 11, Čančar 9.

PARTIZAN - ZADAR

95:87 (20:18, 18:23, 39:22, 18:24)

MZT SKOPJE - IGOKEA

68:77 (16:19, 17:17, 19:17, 16:24)

FMP - MORNAR

79:84 (22:19, 28:14, 16:25, 13:26)

Sobota ob 17.00:

CEDEVITA - CIBONA

Ponedeljek ob 17.00:

BUDUĆNOST - CRVENA ZVEZDA

Lestvica: CRVENA ZVEZDA 12 2 123 26 BUDUCNOST 12 2 120 26 CEDEVITA 11 3 104 25 MORNAR 8 7 -50 23 FMP 7 8 29 22 PARTIZAN 7 8 22 22 ZADAR 7 8 -2 22 IGOKEA 6 9 -34 21 MEGA BEMAX 5 10 -19 20 CIBONA 6 8 -40 20 PETROL OLIMPIJA 5 10 -67 20 MZT SKOPJE 2 13 -186 17

