Moritzu Wagnerju je uspel dosežek, ki je na Final Fouru NCAA-ja nazadnje legendarnemu Hakeemu Olajuwonu.

V finalu študentje z Villanove in Michigana

Nemec Wagner kot nekoč Olajuwon

1. april 2018 ob 09:20

San Antonio - MMC RTV SLO, STA

V finalu ameriške Lige NCAA se bodo pomerili košarkarji univerz Michigan in Villanova. Michigan je z 69:57 premagal Loyolo Chicago, Villanova pa je s 95:79 nadigrala Kansas.

Michigan je bil do zdaj prvak le leta 1989. Dosegel je 14. zaporedno zmago, s tem pa tudi prekinil enak niz tekmecev. Zmago si je zagotovil v zadnjem delu, 14 minut in deset sekund pred koncem je še zaostajal za deset točk. Junak zmage je bil Nemec, ki je dosegel 24 točk in 15 skokov, s tem pa postal prvi košarkar po Hakeemu Olajuwonu in letu 1983, ki je v polfinalu zaključnega turnirja dosegel več kot 20 točk in 15 skokov.

Isto število točk kot Nemec v prvem je v drugem polfinalu dosegel Eric Paschall, zadel je kar deset od enajstih metov. Njegova Villanova, prva nosilka turnirja, ki je bila prvakinja leta 1985 in 2016, je tekmeca ugnala predvsem zaradi natančnih metov za tri točke. Zadela jih je 18, s trinajstimi v prvem polčasu, v katerem si je nabrala lepo prednost, je izenačila rekord NCAA-ja. Zanimivo je, da v prvem polčasu ni imela niti enega prostega meta.

Finale zaključnega turnirja v Alamodomu v San Antoniu bo v ponedeljek.

T. J.