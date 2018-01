Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Oklahoma se po slabem začetku bori za tretje mesto na Zahodu. Foto: Reuters Dodaj v

V Oklahomi se je iskrilo

LA Clippersi izničili 21 točk zaostanka

29. januar 2018 ob 08:18

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Oklahome so v Ligi NBA zmagali osmič zapored. V živčni tekmi so bili s 122:112 boljši od Philadelphie, v glavnih vlogah pa sta bila Russell Westbrook in Paul George.

Že od začetka se je videlo, da bo to obračun visoke napetosti. Igralci obeh ekip, ki so decembra v Philadelphii odigrali tri podaljške, so veliko provocirali, pod obročem je bilo ogromno prerivanj, tako da so imeli sodniki težko delo. Piskali so 51 osebnih napak, ki so rezultirale v 61 prostih metov.

"Po dobljeni prvi tekmi in izmenjavi besed sem se prav veselil tega obračuna. Oklahoma City 2:0," je bil zadovoljen Westbrook, ki je vknjižil 37 točk, 14 podaj in 9 skokov. V prvem polčasu ga je ob silovitem zabijanju na tla zbil center 76-ersov Joel Embiid, vendar se je na koncu smejal Russ, ki je v prvem delu iz igre metal 6/20, v drugem pa 8/13.

George, ki je prišel v ekipo All Star namesto poškodovanega DeMarcusa Cousinsa, je dosegel 31 točk. Pomembno vlogo je imel Steven Adams, ki je ob 20 točkah (met 10/11) zbral 13 skokov, od tega 10 v napadu. Pri gostih je bil s 27 točkami in 10 skoki najučinkovitejši Embiid. Ben Simmons je prispeval 22 točk, Dario Šarić 16.

Oklahoma je pred tekmo potrdila, da bo zaradi poškodbe kolena, ki jo je utrpel na dvoboju z Detroitom, do konca sezone manjkal Andre Roberson. Branilca bodo pogrešali predvsem v obrambi, saj je bil prejšnjo sezono izbran v drugo obrambno peterko lige.

Košarkarji New Orleansa so na prvi tekmi brez Cousinsa zapravili 21 točk prednosti in izgubili proti Clippersom s 112:103. Igralec tekme je bil Blake Griffin (27 točk, 12 skokov), ki je zadel ključno trojko 43 sekund pred koncem.

CHICAGO - MILWAKEE 96:110

HOUSTON - PHOENIX 113:102

NEW ORLEANS - LA CLIPPERS 103:112

CLEVELAND - DETROIT 121:104

TORONTO - LA LAKERS 123:111

OKLAHOMA CITY - PHILADELPHIA 122:112

SAN ANTONIO - SACRAMENTO 113:98



Tekme 29. januarja:

INDIANA - CHARLOTTE

ATLANTA - MINNESOTA

MEMPHIS - PHOENIX

MILWAUKEE - PHILADELPHIA

DALLAS - MIAMI

DENVER - BOSTON

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 50 35 15 70,0 TORONTO RAPTORS 48 33 15 68,8 CLEVELAND CAVALIERS 48 29 19 60,4 MIAMI HEAT 49 28 21 57,1 WASHINGTON WIZARDS 49 27 22 55,1 MILWAUKEE BUCKS 48 26 22 54,2 INDIANA PACERS 50 27 23 54,0 PHILADELPHIA 76ERS 46 24 22 52,2 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 48 22 26 45,8 NEW YORK KNICKS 50 22 28 44,0 CHARLOTTE HORNETS 48 20 28 41,7 CHICAGO BULLS 50 18 32 36,0 BROOKLYN NETS 50 18 32 36,0 ORLANDO MAGIC 48 14 34 29,2 ATLANTA HAWKS 49 14 35 28,6

ZAHODNA KONFERENCA GOLDEN STATE WARRIORS 50 40 10 80,0 HOUSTON ROCKETS 48 35 13 72,9 SAN ANTONIO SPURS 52 33 19 63,5 MINNESOTA TIMBERWOLVES 52 32 20 61,5 OKLAHOMA CITY THUNDER 50 30 20 60,0 NEW ORLEANS PELICANS 49 27 22 55,1 PORTLAND TRAIL BLAZERS 49 27 22 55,1 DENVER NUGGETS 49 26 23 53,1 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 49 25 24 51,0 UTAH JAZZ 49 21 28 42,9 LOS ANGELES LAKERS 49 19 30 38,8 MEMPHIS GRIZZLIES 48 17 31 35,4 PHOENIX SUNS 50 17 33 34,0 DALLAS MAVERICKS 50 16 34 32,0 SACRAMENTO KINGS 49 15 34 30,6

R. K.