Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 14 glasov Ocenite to novico! Drža, s katero je Goran Dragić navdušil tudi legendarnega Pata Rileyja. Foto: EPA VIDEO Utrujeni Dragić novinarje... VIDEO "Tudi če bom osvojil NBA-... Dodaj v

Velikemu Rileyju je bil Gogi še posebej všeč v Hulkovi izvedbi

V Miamiju z nestrpnostjo pričakujejo svojega MVP-ja

24. september 2017 ob 12:11,

zadnji poseg: 24. september 2017 ob 12:19

Miami - MMC RTV SLO

Po nepozabnih predstavah na evropskem prvenstvu je (nekdanji) kapetan slovenskih košarkarjev Goran Dragić pred novim izzivom tudi z Miamijem v Ligi NBA. "Komaj čakam, da ga vidim in da ga spet dobimo sem," poudarja legendarni Pat Riley.

Dragić je v tem trenutku ravno na poti na Florido po osvojenem naslovu evropskega prvaka v Carigradu konec prejšnjega tedna in nagradi za najkoristnejšega košarkarja turnirja (MVP). Njegova briljantna forma seveda ni ostala neopažena niti pri vodilnih možeh Vročice, njihov predsednik Riley predvsem razmišlja, da izčrpanemu Dragiću že takoj na začetku treningov ne bi naložili preveč bremena.

Počasi v proces treninga

"Mislim, da je trener Spoelstra o tem govoril tako s svojimi pomočniki kot z Goranom. Nobene dileme ni, da bodo njegovi sotekmovalci razumeli, da je v zadnjih dveh mesecih opravil izjemno delo in da zdaj potrebuje počitek. Ne želimo, da se takoj na začetku poškoduje nekdo, ki je delal trdo celotno poletje. Je v sijajni formi," je za Miami Herald dejal Riley.

Riley izjemno ponosen nanj

"Že takrat, ko smo se zanj odrekli dvema izboroma v prvem krogu nabora, smo vedeli, da dobivamo sijajnega igralca in tudi sijajnega človeka. V tem času pri nas je to dokazal. Po mojem mnenju je v lanski sezoni igral na ravni All Stara. In če potem razmišljam, kaj je s Slovenijo naredil letos, ko je osvojil naslov MVP-ja in dosegel 35 točk v le treh četrtinah. Še posebej mi je bila všeč tista drža "Hulka" (po stripovskem superjunaku, op. a.), ki jo je izvedel. Izjemno ponosen sem nanj in vesel, da ga imamo."

Dragić: Ostalo mi je dovolj moči

Za Dragića dileme ni. Normalne treninge lahko začne takoj. "Lahko treniram tudi dvakrat na dan. Dovolj moči mi je ostalo, zadnjih nekaj dni sem počival, nisem niti tekel, tako da bom svež na začetku priprav," je dejal ameriškim novinarjem in se znova ozrl na fantastičen dosežek. "Bilo je polno čustev. V letih igranja za državno reprezentanco vselej sanjaš, da boš nekaj dosegel. Po zmagi v finalu mi je z ramen padlo veliko breme. Bil sem izredno srečen," je dejal Dragić in poudaril, da je po uspehu z reprezentanco zdaj še bolj lačen tudi klubskega uspeha z Miamijem v novi sezoni.

Ž. K.