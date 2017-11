Vidmar bo igral v kvalifikacijah za SP, Omić pa ne

Vidmar se še ne poslavlja od reprezentance

7. november 2017 ob 15:29,

zadnji poseg: 7. november 2017 ob 15:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Dva tedna pred začetkom kvalifikacij za svetovno prvenstvo v košarki je Gašper Vidmar potrdil, da bo na razpolago selektorju Radu Trifunoviću.

Novica je še toliko bolj razveseljiva, ker je Vidmar po prvenstvu večkrat dejal, da razmišlja o zaključku reprezentančne poti.

"V zadnjih tednih sva bila veliko v stiku in resnično me veseli, da ostaja del reprezentance. Gre za odličnega košarkarja in izjemno osebnost. Dokazal je, da je velik domoljub in si zasluži vse spoštovanje. Poleg igralskih kakovosti bo Gašper v veliko pomoč pri vzgoji mladih košarkarjev, ki bodo v prihodnjih letih nosilci naše izbrane vrste," se Vidmarjeve odločitve veseli Trifunović.



Omić ne bo pomagal

Slovenskega reprezentančnega dresa pa v kvalifikacijah ne bo nosil Alen Omić, kateremu strokovni štab reprezentance trenutno ne more zagotoviti konstantnega sodelovanja.

Trifunović je o dogovoru z Omićem povedal: "Alena zelo spoštujem kot košarkarja, saj sem z njim sodeloval že na klubski in reprezentančni sceni. Glede na to, da mu zaenkrat ne moremo obljubiti konstantnega sodelovanja v kvalifikacijskih oknih, ne želimo izpasti nepošteni, smo se odločili, da Omić zaenkrat ne bo sodeloval z izbrano vrsto. Upam, da se bo v bodoče, ko mu bomo lahko zagotovili konstantno sodelovanje, odzval našemu povabilu. Alen je košarkar, pred katerim je lepa prihodnost in seveda bom ostal v stiku z njim."



Vstopnice že na voljo

Aktualni evropski prvaki bodo s pripravami na prvi cikel kvalifikacij za SP začeli čez 13 dni. V petek, 24. novembra, Slovenijo čaka obračun z Belorusijo doma, dva dni kasneje pa bo gostovala še v Španiji. Vstopnice za tekmo so v prodaji od danes.

KVALIFIKACIJE, prvi del, skupina A

Tekme Slovenije



Petek, 24. novembra, ob 19.00:

SLOVENIJA - BELORUSIJA (Stožice)

Nedelja, 26. novembra, ob 21.00:

ŠPANIJA - SLOVENIJA (Burgos)



Petek, 23. februarja 2018:

ČRNA GORA - SLOVENIJA

Ponedeljek, 26. februarja 2018:

BELORUSIJA - SLOVENIJA



Četrtek, 28. junija 2018:

SLOVENIJA - ŠPANIJA

Nedelja, 1. julija 2018:

SLOVENIJA - ČRNA GORA

V drugem delu se bodo v skupini I najboljšim trem iz skupine A pridružile najboljše tri reprezentance iz skupine B (Švedska, Turčija, Latvija, Ukrajina). Na SP bodo vodila prva tri mesta.

D. S.