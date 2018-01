Visok poraz utrujenih zmajev v Baru

Nadarjeni Ukrajinec novi košarkar v zmajevem gnezdu

13. januar 2018 ob 21:00,

zadnji poseg: 13. januar 2018 ob 22:19

Bar - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije so v 16. krogu Lige ABA doživeli visok poraz v Baru, Mornar je bil boljši s 101:81. Zmaji so dobili novega igralca, saj v Ljubljano prihaja Issuf Sanon.



Ljubljančanom ni uspelo prekiniti slabega niza v Jadranski ligi, po dobrem začetku so v nadaljevanju tekme v Baru popolnoma popustili. Zmaji so dobro začeli in dobili prvo četrtino za pet točk (18:23), toda že začetek druge je nakazal, da se bo tehtnica nagnila na stran gostiteljev. Predzadnji Ljubljančani so se upirali do polčasa, ko je Brandis Raley Ross prehitel sireno (51:41).

Na začetku tretje četrtine se je razigral Domen Lorbek in zmaji so znižali na 56:54. Z dvema trojkama je odgovoril Derek Ryan Needham in po 30 minutah je bila Olimpija že v izgubljenem položaju (76:62). V zadnji četrtini se je prednost Bara še povišala. Gostitelji, ki so zadeli 14 trojk iz 27 poskusov, so se z deveto zmago še utrdili na četrtem mestu Lige ABA.

Za gostitelje je Nemanja Vranješ dosegel 21 točk, pri poraženih Ljubljančanih so izstopali novi kapetan Lorbek z 19, Devin Oliver s 16 in Talor Battle s 15 točkami. Skok je dobil Mornar s 36:25.

Martića presenetile želje po hitrih menjavah

"Začetek je bil dober, a me je že v šesti ali sedmi minuti prve četrtine presenetilo, ko so kar trije moji košarkarji zahtevali menjavo zaradi raznih zadev. Zaradi tega smo izgubili ritem in dovolili Mornarju, da se razigra, zatem pa so oni zaigrali zelo samozavestno. Nismo izpolnili glavnega cilja, igrati bolje in bolj čvrsto v obrambi ter da domačim bolje pariramo v skoku," je poudaril trener Zoran Martić, ki je doživel prvi poraz, potem ko je v ponedeljek zamenjal Gašperja Okorna.

Bojan Radulović je dodal: "Nismo se držali dogovorov, ki smo jih sklenili pred začetkom tekme v garderobi. Predvsem glede njihovega "pick and rolla" in igre ena na ena. Nismo izkoristili "malih" osebnih napak. Tako so dosegali lahke koše. Tekmo smo sicer odprli dobro, nato pa so se oni razigrali. Ko pa jim enkrat dovoliš da dosežejo toliko lahkih točk, pa jih je težko zaustaviti."

Nadarjeni Ukrajinec novi košarkar v zmajevem gnezdu

Kot pišeta košarkarska portala Sportando in Eurohoops, je Sanon izjemno nadarjen ukrajinski branilec. 18-letni in 190 centimetrov visoki košarkar je nazadnje igral za Dnipro iz Dnipropetrovska, navdušil pa je poleti na evropskem prvenstvu do 18 let, kjer je bil s povprečjem 19,3 točke drugi strelec. Zanj so se ogreli v ZDA, kjer so zanimanje pokazale številne univerzitetne ekipe iz Lige NCAA, a se je mladenič odločil za selitev v Ljubljano.

Na novinarski konferenci ob predstavitvi trenerja pa je direktor kluba Roman Lisac potrdil, da je tik pred vrnitvijo v zmajevo gnezdo izkušeni center Mirza Begić.

Največja težava ljubljanskega kluba kljub prihodu Martiča ne bo izginila. To je naporen ritem tekem. V naslednjem tednu so na sporedu kar štiri tekme v treh različnih ligah.

16. krog:

MORNAR - PETROL OLIMPIJA

101:81 (18:23, 33:18, 25:21, 25:19)

1.800; Vranješ 21, Needham 18, Pavić 15; Lorbek 19, Oliver 16, Battle 15 (5/8 za tri), Hrovat 9, Morgan 8, Špan 6, Tratnik 5, Radulović 3.

MEGA BEMAX - BUDUĆNOST

83:94 (31:23, 18:27, 22:29, 12:19)

Nedelja ob 15.00:

CIBONA - MZT SKOPJE

Ob 17.00:

IGOKEA - PARTIZAN

Ob 19.00:

CRVENA ZVEZDA - CEDEVITA



Ponedeljek ob 21.00:

ZADAR - FMP

Lestvica: BUDUCNOST 14 2 137 30 CEDEVITA 12 3 127 27 CRVENA ZVEZDA 12 3 117 27 MORNAR 9 7 -30 25 FMP 7 8 29 22 PARTIZAN 7 8 22 22 ZADAR 7 8 -2 22 MEGA BEMAX 5 11 -30 21 IGOKEA 6 9 -34 21 CIBONA 6 9 -63 21 PETROL OLIMPIJA 5 11 -87 21 MZT SKOPJE 2 13 -186 17

T. J.