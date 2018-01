Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Žiga Dimec je prispeval 23 točk in šest skokov. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Zmaji v zadnji četrtini razbili Helios Dodaj v

Visoka zmage Krke v Laškem

Povratna tekma bo naslednji četrtek

11. januar 2018 ob 21:32

Laško - MMC RTV SLO

Na prvi tekmi četrtfinala Pokala Spar je Zlatorog izgubil proti Krki z 72:86. Novomeščani so blesteli v zadnji četrtini. Povratna tekma bo naslednji četrtek.

V dvorani Tri lilije so bile prve tri četrtine izenačene, v zadnjem delu tekme pa so prevladovali košarkarji Krke. Novomeščani so prevladovali pod obema obročema. Skok so dobili s 40:25, glavni adut v napadu pa je bil reprezentančni center Žiga Dimec, ki je dosegel 23 točk. Pri gostiteljih pa je bil najboljši Nejc Barič z 18 točkami in šestimi podajami.

Prvo občutnejšo prednost na tekmi so si v drugi četrtini priigrali Laščani, za katere je prvič nastopil Američan Cleveland Joseph Thomas. Slabe tri minute pred odmorom so povedli z osmimi točkami prednosti, nato pa je sledil delni izid 8:1 in na odmor so varovanci Aleša Pipana odšli le še s točko prednosti (40:39).

Odločilen je bil začetek zadnje četrtine, ko Laščani tri minute in pol niso dosegli niti točke. Krka je z delnim izidom 13:0 povedla kar s 15 točkami prednosti. Neustavljiv je bil Dimec, Dalibor Đapa pa je s trojko povišal prednost Novomeščanov na 63:78. Minuto in pol pred koncem so se Laščani približali na 72:81, a sta v zadnji minuti Domen Bratož in Jakov Stipaničev še povišala prednost Krke, ki je v odličnem položaju pred povratno tekmo.

"Prvi polčas četrtfinala smo uspešno oddelali. V drugem polčasu smo prišli do lepe prednosti, a bomo morali biti tudi na povratni tekmi ves čas zbrani in ne razmišljati o rezultatu, če hočemo napredovati na zaključni turnir," je poudaril trener Krke Simon Petrov.

Pokal Spar, četrtfinale:

ZLATOROG - KRKA

72:86 (17:21, 23:18, 20:24, 9:21)

Barič 18, Kusovac 17, Popović in Miljković po 11; Dimec 23, Kovačević 16, Đapa 12, Jošilo 11.

HELIOS SUNS - PETROL OLIMPIJA

97:96 (31:29, 27:18, 24:25, 15:24)

Mahkovic 20, Pelko in Besedič po 17; Morgan 25, Oliver 19, Hrovat 14.



SIXT PRIMORSKA - HOPSI POLZELA

79:67 (19:18, 22:22, 22:13, 16:14)

Ferme 20, Čakarun 14, Hodžić 11; Vasilić 12, Rotar 11.



ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA - ROGAŠKA

78:52 (18:12, 22:12, 22:11, 16:17)

Murić 20 in 12 skokov, Rizvić 15, Pavić 14 in 9 skokov; Davis 11, Kosič in Đuranović po 8.

Povratne tekme:

PETROL OLIMPIJA - Helios Suns

86:65 (21:9, 28:25, 16:25, 21:6)

Badžim 13, Tratnik 12, Hrovat, Oliver, Radulović in Battle po 10; Mahkovic 20, Đumić 11, Brodnik 10.

Torek, 16. januarja, ob 19.00:

HOPSI POLZELA - SIXT PRIMORSKA



Četrtek, 18. januarja, ob 19.00:

ROGAŠKA - ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA



KRKA - ZLATOROG

A. G.