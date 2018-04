Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Žiga Jurček in soigralci so bili popolnoma nemočni v Tivoliju. Foto: www.alesfevzer.com Matic Rebec je bil štirikrat natančen izza črte. Foto: ABA VIDEO Sixt Primorska do gladke... Dodaj v

Visoki zmagi Olimpije in Sixta Primorske

Helios ugnal Krko

18. april 2018 ob 18:00,

zadnji poseg: 18. april 2018 ob 19:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Šenčur GGD je v 9. krogu Lige za prvaka izgubil proti Sixtu Primorski s 74:97. Visoke zmage se je veselila tudi Petrol Olimpija.

Sixt Primorska, ki je najprijetnejše presenečenje letošnje sezone, je v drugem jadranskem tekmovanju zasedla 2. mesto. V finalu, ki ga je gostil Čačak, je izgubila proti novomeški Krki. Dolenjci so si tako pridobili vstopnico za Ligo ABA v naslednji sezoni, Primorska pa bo morala za kaj podobnega počakati vsaj do naslednje sezone.

Košarkarji Šenčurja Gorenjske gradbene družbe so serijo štirih domačih tekem v petih krogih končali s porazom proti Sixtu Primorski. Premoč so morali priznati Krki, Rogaški in v ponovitvi finala pokala Spar ekipi Sixta Primorske, vzeli pa so skalp državnega prvaka Petrola Olimpije.

Favorizirana Sixt Primorska je hitro uveljavila kakovost in bila vso tekmo v prednosti. Jan Kosi se je dober mesec po operaciji meniskusa vrnil na košarkarske parkete, pet igralcev v dvomestnih številkah, ki so za tri točke metali 64-odstotno oziroma 16/25, pa je Sixt Primorsko pripeljalo do zanesljive zmage.

Najboljši strelec tekme je bil Dino Murić z 19 točkami (8/21 igre in 9 skokov), za goste pa sta po 18 točk zbrala Matic Rebec (4/5 za tri) in Mirko Mulalić.

"Čestitke fantom za odlično predstavo, polno energije in tiste prave osredotočenosti. V napadu smo igrali odlično, pri metu iz igre nam je preprosto steklo, posledica vsega skupaj pa je visoka končna razlika. Tekma zagotovo ni bila lahka, kar se morda zdi na prvi pogled. Časa za odmor ni veliko, gremo naprej," je povedal trener gostov Jurica Golemac.

Gladka zmaga Olimpije v Tivoliju

Košarkarji Petrola Olimpije so dosegli sedmo zmago in ostajajo med vodilnimi ekipami Lige Nova KBM za prvaka. V dvorani Tivoli so premagali Šentjur s 96:62. Vse je bilo odločeno že po prvih desetih minutah. Ljubljančani so povedli kar z 32:14, dobili pa so tudi preostale tri četrtine, tako da je končni izid realen pokazatelj moči na parketu.

Po mesecu premora zaradi poškodbe se je v vrste Petrola Olimpije vrnil Jan Špan - zaradi pravila slovenskih igralcev je tekmo izpustil Jordan Morgan. Najboljša posameznika sta bila Gregor Hrovat z 20 točkami (trojke 4:4) ter Devin Oliver (14 točk, 6 skokov, 4 podaje, indeks 23). V vrstah Šentjurja je z dvojnim dvojčkom izstopal Tomaž Bolčina (17 točk in 10 skokov).

Mahkovic potopil Krko

Košarkarji Heliosa lovijo zadnji vlak za polfinale. V devetem krogu so premagali Krko z 68:62, tako da za četrtim mestom, ki ga zaseda Rogaška, še naprej zaostajajo eno zmago. Krka je po nizu osmih zaporednih zmag od 21. marca doživela drugi poraz v nizu. Domžalčani so z agresivno igro v obrambi prišli do nekaj lahkih košev iz protinapada in zaostanek 46:53 pretvorili v prednost 64:60, ki je do konca niso izpustili iz rok.

Blaž Mahkovic, ki je s statističnim indeksom 30 (31 točk, 9/14 iz igre, 5 skokov) MVP devetega kroga Lige za prvaka, je od zaostanka 56:58 dosegel osem točk in bil edini domači igralec v dvomestnih številkah.

Hopsi ostajajo člani elite

Košarkarji Hopsov s Polzele so z zmago proti Podčetrtku potrdili obstanek v elitni slovenski košarkarski druščini tudi v prihodnji sezoni. Srečanje so dobili po podaljšku z 90:83.

V soboto prenos derbija iz Novega mesta

Že v soboto na male zaslone prihaja tradicionalni slovenski košarkarski derbi med Krko in Petrolom Olimpijo. Prava poslastica za ljubitelje slovenske košarke, ki se bo v dvorani Leona Štuklja v Novem mestu začela ob 18.00.

LIGA ZA PRVAKA, 9. krog:

PETROL OLIMPIJA - ŠENTJUR

96:62 (32:14, 17:15, 28:15, 19:18)

Hrovat 20, Oliver 14, Sanon 12; Bolčina 17, Rizman 12.

ŠENČUR GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA - SIXT PRIMORSKA

74:97 (13:25, 27:18, 18:28, 16:26)

Murić 19, Rizvić 14; Rebec in Mulalić po 18, Čakarun 16, Joksimović 11, Ferme 10.

HELIOS SUNS - KRKA

68:62 (21:22, 12:13, 11:16, 24:11)

Mahkovic 31, Đumić 9, Močnik in Rojc po 6; Dimec 18 in 8 skokov, Zagorac in Bratož po 11.

ROGAŠKA - ILIRIJA

84:79 (20:14, 19:26, 18:19, 27:20)

Nikolić 17, Fon in Davis po 13; Vončina 16, Rodić 16.

Liga za prvaka: PETROL OLIMPIJA 9 7 2 16 SIXT PRIMORSKA 9 7 2 16 KRKA 9 6 3 15 ROGAŠKA 9 5 4 14 HELIOS SUNS 9 4 5 13 ŠENČUR 9 3 6 12 ŠENTJUR 9 2 7 11 ILIRIJA 9 2 7 11

Liga za obstanek, 8. krog:

HOPSI POLZELA - TERME OLIMIA PODČETRTEK

* 90:83 (12:11, 22:21, 30:18, 8:22)

Rotar 19, Rogelja 17, Čup 15; Cerkovnik 19 in 8 skokov, Strnad 14 in 8 podaj, Štruc 12.

* - po podaljšku

CELJE - ZLATOROG

56:73 (16:15, 11:18, 11:17, 18:23)

Cuk in Ejup po 11; Durnik 23 in 13 skokov, Barič in Joseph po 10.



LTH CASTINGS - MESARIJA PRUNK SEŽANA

98:80 (25:23, 23:12, 21:20, 29:25)

Kralj 32, 7 skokov in 5 podaj, Stopar 18, Lisica 15 in 10 skokov; Duncan 16, Milašinović 15, Dimec 12.

Liga za obstanek: HOPSI POLZELA 8 8 0 16 ZLATOROG 8 7 1 15 TERME OLIMIA PODČETRTEK 8 5 3 13 MESARIJA PRUNK SEŽANA 8 2 6 10 LTH CASTINGS 8 2 6 10 CELJE 8 0 8 8

R. K.