Westbrook pustošil še v Miamiju

Boston v TD Gardnu ugnal Memphis

28. december 2016 ob 07:47

Miami - MMC RTV SLO

Košarkarji Oklahome Cityja so v noči s torka na sredo v Ligi NBA v gosteh premagali Miami s 106:94. Blestel je Russell Westbrook, ki je dosegel 15. trojni dvojček v letošnji sezoni.

Izjemni organizator igre je 29 točkam dodal še 17 skokov - vse v obrambi - in 11 podaj. Igral je celo tako dobro, da je trojni dvojček skoraj dosegel že pred koncem prvega polčasa, zmanjkala sta mu le dva skoka.

"Bori se do konca. Vsaka posest je zanj najpomembnejša. Počne to, kar počne najbolje," je po tekmi dejal trener Miamija Eric Spoelstra, ki ni našel odgovora na razigranega košarkarja gostujoče ekipe. "Veličino opredeluje konstantnost - in to pri njem vidimo vsak večer," je še dodal.

Šesti igralec s trojnim dvojčkom v Miamiju

Oklahoma je bila razred zase v raketi, kjer je dosegla 26 točk več od gostiteljev (58:32), v skokih je bilo razmerje 46:32 za goste. Westbrook je postal šesti igralec v zgodovini Lige NBA, ki je proti Miamiju v gosteh dosegel trojni dvojček. Pred njim je to uspelo Clydu Drexlerju, Scottieju Pippnu, Magicu Johnsonu, Andreju Millerju in Rajonu Rondu. "Mislim, da je bila ekipa vselej dovolj osredotočena na nalogo, ki smo jo morali opraviti. Danes smo prišli sem in delo opravili z odliko," je po tekmi dejal prvi strelec tekme Westbrook.

Slovenski reprezentančni organizator igre Goran Dragić zaradi bolečin v hrbtu ni igral. Oklahoma City se bo v noči s četrtka na petek pomeril z Memphisom, Miami pa čakata obračuna v gosteh s Charlottom in Bostonom.

Tekme 27. decembra:

MIAMI - OKLAHOMA 94:106

Richardson 22, Johnson 16 ... Dragić ni igral; Westbrook 29 (17 skokov in 11 podaj), Kanter 19.



BOSTON - MEMPHIS 113:103

Bradley 23, Thomas 21, Green 19, Crowder 17; Gasol 26, Allen 17.



DALLAS - HOUSTON 107:123

Barnes 21, Matthews 19; Harden 34 in 11 podaj, Anderson 22.



LA LAKERS - UTAH 100:102

Randle 25 in 12 skokov, Williams 22; Hayward 31, Ingles 13.

Vzhodna konferenca:

Atlantska divizija: T Z P % TORONTO RAPTORS 30 22 8 73,3 BOSTON CELTICS 32 19 13 59,4 NEW YORK KNICKS 30 16 14 53,3 PHILADELPHIA 76ERS 30 8 22 26,7 BROOKLYN NETS 30 7 23 23,3 Centralna divizija: CLEVELAND CAVALIERS 30 23 7 76,7 CHICAGO BULLS 31 15 16 48,4 MILWAUKEE BUCKS 29 14 15 48,3 INDIANA PACERS 32 15 17 46,9 DETROIT PISTONS 33 15 18 45,5 Jugovzhodna divizija: CHARLOTTE HORNETS 31 17 14 54,8 ATLANTA HAWKS 31 15 16 48,4 WASHINGTON WIZARDS 30 14 16 46,7 ORLANDO MAGIC 33 15 18 45,5 MIAMI HEAT 32 10 22 31,3

Zahodna konferenca:

Severozahodna divizija: T Z P % OKLAHOMA CITY THUNDER 32 20 12 62,5 UTAH JAZZ 32 19 13 59,4 DENVER NUGGETS 31 13 18 41,9 PORTLAND TRAILBLAZERS 33 13 20 39,4 MINNESOTA TIMBERWOLV. 31 10 21 32,3 Pacifiška divizija: GOLDEN STATE WARRIORS 32 27 5 84,4 LOS ANGELES CLIPPERS 33 22 11 66,7 SACRAMENTO KINGS 31 14 17 45,2 LOS ANGELES LAKERS 35 12 23 34,3 PHOENIX SUNS 31 9 22 29,0 Jugozahodna divizija: SAN ANTONIO SPURS 31 25 6 80,6 HOUSTON ROCKETS 33 23 9 72,7 MEMPHIS GRIZZLIES 34 20 14 58,8 NEW ORLEANS PELICANS 33 12 21 36,4 DALLAS MAVERICKS 32 9 23 28,1

Tekme 28. decembra:

WASHINGTON - INDIANA

ORLANDO - CHARLOTTE

ATLANTA - NEW YORK

DETROIT - MILWAUKEE

CHICAGO - BROOKLYN

NEW ORLEANS - LA CLIPPERS

SAN ANTONIO - PHOENIX

DENVER - MINNESOTA

PORTLAND - SACRAMENTO

GOLDEN STATE - TORONTO

M. L.