Westbrook začel v maniri lanske sezone: s trojnim dvojčkom

Lakersi nemočni v mestnem obračunu

20. oktober 2017 ob 07:32

New York - MMC RTV SLO

Russell Westbrook je sezono Lige NBA začel v maniri lanske, saj je ob zmagi nad New Yorkom s 105:84 spet dosegel trojnega dvojčka.

MVP lanske sezone je dosegel 21 točk, 10 skokov in 16 podaj. Iz igre je metal zelo racionalno (7/12), saj je precej več žog prepustil novima okrepitvama Paulu Georgu (28 točk; met: 9/23) in Carmelu Anthonyju (22; 8/20). Pri Kratkohlačnikih je blestel le Kristaps Porzingis (31 točk).

Anthony: Vi to opazujete vsak dan

Po tekmi je Anthony nagovoril novinarje in laskal Westbrooku: "Vi ste navajeni opazovati te dosežke vsak dan. Tudi sam sem to nekajkrat videl, a na drugi strani igrišča. Zdaj sva v isti ekipi in komaj čakam, da unovčimo njegove kakovosti. Navdušen sem nad nadaljevanjem sezone."

George dobil veliko uporabnih podaj

Navdušen je bil tudi George: "Nisem navajen imeti toliko odprtih metov. Westbrook me je zelo razbremenil. Vse je bilo tako lahko, tako tekoče. Očitno bom pogosto dobil tako lepe priložnosti za čiste mete. Mislim, da se bom kot igralec le še izboljšal."

Ball razočaral v svojem debiju

Clippersi so v mestnem derbiju popolnoma nadigrali Lakerse in slavili s 108:92. Blake Griffin je za zmagovalce dal 29 točk, pod obročem je strašil DeAndre Jordan, ki je ujel kar 24 odbitih žog. Seb Miloš Teodosić je v Ligi NBA debitiral pri 30 letih, ob zelo skromnem metu (2/9) je dosegel šest točk. Pri Jezernikih v prihodnosti veliko pričakujejo od novinca Lonza Balla, ki pa je v svojem debiju razočaral. V skoraj pol ure igre je namreč dosegel vsega tri točke.

Miles zadel šest trojk

V edini preostali tekmi je Toronto brez večjih težav premagal Chicago s 117:100. Jonas Valančiunas je dosegel dvojnega dvojčka (23 točk in 15 skokov), le točko manj je prispeval C. J. Miles, ki je za tri točke metal 6/9. Gostiteljem je v drugi četrtini uspela serija 22:2, po kateri vodstva več niso izpustili iz rok. In še evropski prvenec: Finec Lauri Markkanen je na svoji prvi tekmi za Bike dosegel 17 točk, ujel pa je še osem odbitih žog.

Liga NBA, tekme 19. oktobra:

TORONTO - CHICAGO 117:100

Valančiunas 23 in 15 skokov, Miles 22, Powell 15, Wright 13, Lowry 12; Lopez 18, Markkanen 17, Holiday 15.

OKLAHOMA CITY - NEW YORK 105:84

George 28, Anthony 22, Westbrook 21, 10 skokov, 16 podaj in 7 izgubljenih žog; Porzingis 31 in 12 skokov, Kanter 10.

LA LAKERS - LA CLIPPERS 92:108

Lopez 20, Clarkson 18, Nance 14, Ball 3 (met: 1/6); Griffin 29 in 12 skokov, Jordan 14 in 24 skokov, Williams 12, Gallinari 11, Beverley 10.

Tekme 20. oktobra:

MILWAUKEE - CLEVELAND

CHARLOTTE - ATLANTA

INDIANA - PORTLAND

PHILADELPHIA - BOSTON

WASHINGTON - DETROIT

BROOKLYN - ORLANDO

MINNESOTA - UTAH

DALLAS - SACRAMENTO

NEW ORLEANS - GOLDEN STATE

PHOENIX - LA LAKERS

Vzhodna konferenca T Z P % ATLANTA HAWKS 1 1 0 100,0 TORONTO RAPTORS 1 1 0 100,0 DETROIT PISTONS 1 1 0 100,0 INDIANA PACERS 1 1 0 100,0 MILWAUKEE BUCKS 1 1 0 100,0 ORLANDO MAGIC 1 1 0 100,0 WASHINGTON WIZARDS 1 1 0 100,0 CLEVELAND CAVALIERS 1 1 0 100,0 PHILADELPHIA 76ERS 1 0 1 0,0 MIAMI HEAT 1 0 1 0,0 BROOKLYN NETS 1 0 1 0,0 CHARLOTTE HORNETS 1 0 1 0,0 CHICAGO BULLS 1 0 1 0,0 NEW YORK KNICKS 1 0 1 0,0 BOSTON CELTICS 2 0 2 0,0 Zahodna konferenca T Z P % HOUSTON ROCKETS 2 2 0 100,0 OKLAHOMA CITY THUNDER 1 1 0 100,0 PORTLAND TRAILBLAZERS 1 1 0 100,0 LOS ANGELES CLIPPERS 1 1 0 100,0 MEMPHIS GRIZZLIES 1 1 0 100,0 UTAH JAZZ 1 1 0 100,0 SAN ANTONIO SPURS 1 1 0 100,0 GOLDEN STATE WARRIORS 1 0 1 0,0 SACRAMENTO KINGS 1 0 1 0,0 DALLAS MAVERICKS 1 0 1 0,0 MINNESOTA TIMBERWOLVES 1 0 1 0,0 DENVER NUGGETS 1 0 1 0,0 NEW ORLEANS PELICANS 1 0 1 0,0 LOS ANGELES LAKERS 1 0 1 0,0 PHOENIX SUNS 1 0 1 0,0

S. J.