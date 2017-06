Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 18 glasov Ocenite to novico! Boj za vsako žogo - Slovenija je na svoji zadnji tekmi predtekmovanja v skupini C izgubila s Srbijo in končuje evropsko prvenstvo. Foto: EPA Shante Evans je v slovenski reprezentanci igrala največ: na parketu je bila skoraj 36 minut. Dosegla je osem točk. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Za hrabre Slovenke po porazu s Srbijo prvenstva konec

Sonja Petrović s 23 točkami najboljša igralka tekme

19. junij 2017 ob 15:01,

zadnji poseg: 19. junij 2017 ob 17:35

Praga - MMC RTV SLO

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je bila na tekmi s Srbijo dolgo v igri za presenečenje, a na koncu so branilke naslova zmagale z 88:69.

Za Slovenijo se tako premierno evropsko prvenstvo končuje, saj je v najtežji predtekmovalni skupini C osvojila četrto mesto, Srbija pa je z edino zmago v predtekmovanju rešila ugled. Teja Oblak je dosegla 22 točk, Nika Barić 18, Sonja Petrović 23 za Srbijo.

30 točk v prvih desetih minutah

Po odlični igri na prvih dveh tekmah turnirja v Pragi (minimalen poraz s favorizirano Francijo, zmaga nad Grčijo) je Slovenija odločno začela tudi obračun s Srbijo in prvič povedla pri 11:13. Ob odličnem slovenskem metu, nadvse razpoloženi Teji Oblak (15 točk v prvem polčasu) in trojki Nike Barič s sireno, ki je označila konec prve četrtine, je bilo po desetih minutah 21:30.

Petrovićeva potegnila srbski voz

V drugi četrtini je do izraza prišla večja individualna kakovost srbskih igralk, Slovenke pa so bile preveč zmedene v napadu. Razigrala se je Sonja Petrović, ki je v dvorani Kralovka zelo domača (igra za evroligaša iz Prage), in Srbija je z delnim izidom 13:0 obrnila potek dogajanja. Ob polčasu je vodila s 44:41.

Osem zaporednih točk odločilo tekmo

Čeprav je Srbija ohranjala vodstvo, Slovenija ni popuščala. Ker bi tudi poraz s petimi točkami razlike še lahko prinesel repasaž za četrtfinale, je bila v igri za presenečenje do 36. minute, ko je bilo po trojki Baričeve 70:63. A Srbija je z osmimi zaporednimi točkami ušla predaleč in dobri dve minuti pred koncem povedla že z 82:65.

Damir Grgić, selektor Slovenije: "Kljub izpadu moram čestitati mojim igralkam za dobro odigrano prvenstvo. Naredili smo tisto, po kar smo prišli v Prago. Dosegli smo eno zmago, žal pa ta v krogu ekip ni bila dovolj za nadaljevanje tekmovanja. Kar se tiče tekme proti Srbiji, je njena zmaga zaslužena, saj je imela več razpoloženih igralk, predvsem Sonjo Petrović, ki je naredila tisto ključno razliko."

Maja Erkić: "Obramba je bila tokrat ključna. Naša dobra igra izhaja iz čvrste obrambe in tokrat je nismo prikazale. Hkrati nam je manjkala Sandra Piršič, ki je v našem igralskem kadru pomemben dejavnik. Srbija je zasluženo zmagala."

Nika Barič: "Smo razočarane, saj smo se zavedale, kaj nam bi zmaga prinesla. Borile smo se do zadnjih minut, pustile srce na igrišču, vendar se nam ni izšlo. Prvi polčas je bil neprimerno boljši, v nadaljevanju pa so bile tekmice bolj izkušene, pametnejše in v odločilnih minutah so zadele odprte mete."

EVROPSKO PRVENSTVO, Praga, skupina C, 3. krog, danes ob 15.00:

SRBIJA - SLOVENIJA

88:69 (21:30, 23:11, 18:17, 26:11)

Petrović 23, N. Jovanović, Milovanović in Škorić po 11; Oblak 22, Barić 18, Erkić 10, Evans 8, Lisec 7, Prezelj in Jakovina po 2.

Prosti meti: 16/21; 17/21

Met za dve: 24/20; 14/42

Met za tri: 8/20; 8/15

Skoki: 33; 33

Danes ob 20.30:

FRANCIJA - GRČIJA

Vrstni red: Francija in Srbija po 4, Grčija in Slovenija po 3.

V četrtfinale neposredno napredujejo prvouvrščene reprezentance iz štirih skupin, drugo- in tretjeuvrščene pa v torek čakajo repasaži.

T. O.