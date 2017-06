Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 16 glasov Ocenite to novico! Slovenske košarkarice so na EP-ju v Pragi dokazale, da so zasluženo med evropsko elito, žal pa zmaga nad Grčijo ni bila dovolj za preboj, da bi lahko nadaljevale prvenstvo. Foto: EPA VIDEO Košarkarice so si privošč... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Za Slovenke po porazu s Srbijo prvenstva konec

Sonja Petrović s 23 točkami najboljša igralka tekme

19. junij 2017 ob 15:01,

zadnji poseg: 19. junij 2017 ob 16:59

Praga - MMC RTV SLO

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je bila na tekmi s Srbijo do konca tretje četrtine v igri za presenečenje, a na koncu so branilke naslova zmagale z 88:69.

Za Slovenijo se tako premierno evropsko prvenstvo končuje, Srbija pa je z edino zmago v predtekmovanju rešila ugled. Teja Oblak je dosegla 22 točk, Nika Barić 18. Sonja Petrović 23 za Srbijo.

Po odlični igri na prvih dveh tekmah turnirja v Pragi je Slovenija odločno začela tudi obračun s Srbijo in prvič povedla pri 11:13. Ob odličnem slovenskem metu, nadvse razpoloženi Teji Oblak (15 točk v prvem polčasu) in trojki Nike Barić s sireno, ki je označila konec prve četrtine, je bilo po desetih minutah 21:30.

V drugi četrtini je do izraza prišla večja individualna kakovost srbskih igralk, Slovenke pa so bile preveč zmedene v napadu. Razigrala se je Sonja Petrović, ki igra za evroligaša iz Prage, in Srbija je z delnim izidom 13:0 obrnila potek dogajanja. Ob polčasu je bilo 44:41 za Srbijo.

Slovenija ni popuščala, v 26. minuti je bila še v igri za zmago (58:52) ali pa vsaj za poraz z največ petimi točkami razlike, ki bi še lahko prinesel repasaž za četrtfinale, vendar je Srbija ušla predaleč in dobri dve minuti pred koncem povedla z 82:65.

EVROPSKO PRVENSTVO, Praga, skupina C, 3. krog, danes ob 15.00:

SRBIJA - SLOVENIJA

88:69 (21:30, 23:11, 18:17, 26:11)

Danes ob 20.30:

FRANCIJA - GRČIJA

Vrstni red: Francija 4, Grčija in Slovenija po 3, Srbija 2.

V četrtfinale neposredno napredujejo prvouvrščene reprezentance iz štirih skupin, drugo- in tretjeuvrščene pa v torek čakajo repasaži.

R. K.