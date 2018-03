Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Dwight Howard je šele drugi košarkar v zadnjih 36 letih, ki mu je na eni tekmi uspelo doseči 30 točk in 30 skokov. Foto: Reuters Dodaj v

Zgodovinskih 30-30 Dwighta Howarda

Goran Dragić dosegel 14 točk

22. marec 2018 ob 08:00

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Miamija so po pričakovanju gladko premagali New York in si deset tekem pred koncem še utrdili mesto, ki vodi v končnico. V Vzhodni konferenci je dosegljivo tudi četrto mesto.

Vročica je zlomila odpor Knicksov v drugi četrtini, ki jo je dobila s 37:21. New York se je v tretji četrtini približal na minus devet, toda igralci Miamija so odgovorili s trojkami, ki so jih tokrat zadeli 15. Do klubskega rekorda 808 trojk v sezoni jim manjkajo le še tri.

Igralec tekme je bil v zadnjem času prebujeni rezervist Kelly Olynyk, ki je 22 točkam dodal še rekordnih 10 podaj. Krilni center je na zadnjih dveh tekmah dosegel 52 točk, 16 podaj in 13 skokov. 22 točk je vknjižil tudi Tyler Johnson. Goran Dragić je v 25 minutah igre prispeval 14 točk in 5 podaj.

Junak večera v Ligi NBA je bil center Charlotta Dwight Howard, ki je v zmagi Sršenov v Brooklynu (111:105) dosegel 32 točk in zbral 30 skokov. S tem je postal šele osmi igralec v zgodovini Lige NBA s 30-30 tekmo. Nazadnje je to uspelo Kevinu Lovu v Minnesoti 12. novembra leta 2010, pred tem pa daljnega leta 1982 (Moses Malone).

MIAMI - NEW YORK 119:98

Olynyk (10 podaj) in T. Johnson po 22, Winslow 15, Dragić 14 (met 5/11), 5 podaj, 2 skoka v 25 minutah; Kanter 23,

13 skokov, Beasley 22.



CLEVELAND - TORONTO 132:129

James 35, 17 podaj, 7 skokov, Love 23, 12 skokov; Lowry 24, DeRozan 21.

PHILADELPHIA - MEMPHIS 119:105

Šarić, Covington, Redick, Belinelli po 15; Selden 18, Davis 16.

BROOKLYN - CHARLOTTE 105:111

Russell 19, LeVert 14; Howard 32 in 30 skokov, Walker 24.

CHICAGO - DENVER 102:135

Felicio 16, Portis 15; Millsap 22, Jokić 21, Chandler 19.

MILWAUKEE - LA CLIPPERS 120:127

Middleton 23, Parker 20; Jordan 25, 22 skokov, Rivers 22, Williams 19.

NEW ORLEANS - INDIANA 96:92

Davis 28, 13 skokov, Moore 23; Oladipo 21, Turner 13, 10 skokov.

SAN ANTONIO - WASHINGTON 98:90

Aldridge 27, Anderson 16; Beal in Oubre po 21.

Tekme 22. marca:

CHARLOTTE - MEMPHIS

ORLANDO - PHILADELPHIA

HOUSTON - DENVER

NEW ORLEANS - LA LAKERS

DALLAS - UTAH

SACRAMENTO - ATLANTA

VZHODNA KONFERENCA TORONTO RAPTORS 72 53 19 73,6 BOSTON CELTICS 71 48 23 67,6 CLEVELAND CAVALIERS 71 42 29 59,2 PHILADELPHIA 76ERS 70 40 30 57,1 INDIANA PACERS 72 41 31 56,9 WASHINGTON WIZARDS 71 40 31 56,3 MIAMI HEAT 72 39 33 54,2 MILWAUKEE BUCKS 71 37 34 52,1 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 71 32 39 45,1 CHARLOTTE HORNETS 72 31 41 43,1 NEW YORK KNICKS 72 26 46 36,1 CHICAGO BULLS 71 24 47 33,8 BROOKLYN NETS 72 23 49 31,9 ORLANDO MAGIC 71 21 50 29,6 ATLANTA HAWKS 71 21 50 29,6 ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 71 57 14 80,3 GOLDEN STATE WARRIORS 71 53 18 74,6 PORTLAND TRAIL BLAZERS 71 44 27 62,0 OKLAHOMA CITY THUNDER 73 43 30 58,9 NEW ORLEANS PELICANS 72 42 30 58,3 SAN ANTONIO SPURS 72 42 30 58,3 MINNESOTA TIMBERWOLVES 72 41 31 56,9 UTAH JAZZ 71 40 31 56,3 --------------------------------------- DENVER NUGGETS 72 39 33 54,2 LOS ANGELES CLIPPERS 71 38 33 53,5 LOS ANGELES LAKERS 70 31 39 44,3 SACRAMENTO KINGS 72 23 49 31,9 DALLAS MAVERICKS 71 22 49 31,0 MEMPHIS GRIZZLIES 71 19 52 26,8 PHOENIX SUNS 72 19 53 26,4

R. K.