Zmaji morajo za naslov zmagati v Rogaški, kjer niso slavili že tri leta

Novaković bi si želel še kakšen dan počitka

15. maj 2017 ob 16:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tri zmage bodo v boju za lovoriko v finalu Lige Nova KBM lovili košarkarji Rogaške in Uniona Olimpije. Slatinčani naskakujejo prvi naslov slovenskega prvaka, zmaji pa 16., a prvega po letu 2009.

Prvo dejanje finalne serije državnega prvenstva bo v torek ob 18.00 v dvorani v Ratanski vasi, kjer so gostitelji postavili nove montažne tribune za obema košema, tako da bo že tako izvrstno vzdušje, ki je značilno za najbolj vroč teren v slovenski ligi, še bolj razgreto. Rogaška se je drugič v treh letih prebila v finale. Pred dvema letoma je klonila s 3:1 v lokalnem obračunu proti Tajfunu. Šentjurski junak je bil tedaj Dragiša Drobnjak, ki je zdaj eden glavnih adutov Damjana Novakovića. V zadnjih treh letih je bilo šest različnih finalistov. Po Krki pred tremi leti sta naslov osvojila Tajfun in Helios, ki sta v polfinalu ob pohodu na vrhu izločila Novomeščane, ki jih je letos premagala Olimpija.

"Osredotočeni smo samo na prvo tekmo. Zavedamo se, da se bo igrala specifična košarka. To ni sistem, da se lahko po tekmi spočiješ, narediš analizo in igralcem pokažeš, kaj je bilo narobe, potem pa to treniraš. Veliko stvari bo odločalo. Tu mislim na utrujenost in poškodbe. Že manjša poškodba lahko pomeni, da do konca serije igralca ne bo. Dali bomo vse od sebe, pričakujemo, da bo zelo izenačeno in napeto. Odločale bodo malenkosti," je pred začetkom finala povedal tvorec uspehov Rogaške v zadnjem času Novaković.

Da je druga uvrstitev v finale dokaz dobrega dela kluba, je poudaril tudi ostrostrelec Tadej Ferme, ki je kapetan moštva: "Vesel sem, da se nam je uspelo uvrstiti v finale. S tem smo letos nekaj pokazali. V pokalu nam ni uspelo priti v polfinale in tudi v Alpe Adrii ne. Ta finale nam veliko pomeni, še posebej zato, ker smo se prebili drugič v treh letih. To je dokaz, da Rogaška dobro dela in gre za organiziran klub."

Hrovat: Nočemo končati z grenkim priokusom

Rogaška lovi prvi naslov slovenskega prvaka, medtem ko je v ljubljanski vitrini že 15 tovrstnih lovorik, a se je v zadnjih letih v vitrini zmajevega gnezda kar na debelo nabral prah. Namreč Olimpija, ki je v finalu nazadnje igrala pred tremi leti, je zadnji naslov osvojila leta 2009. Letos je že sušo prekinila z osvojenim pokalnim naslovom. "Ukvarjamo se večinoma sami s sabo. Razmišljamo, da smo tik pred koncem, so pa želje in pričakovanja v obeh taborih povsem enaka. Bilo bi smešno, če kdor koli ne bi imel istega cilja, da gre do konca in osvoji naslov. Tu ni razlik. Mislim, da smo mi tisti, ki bomo morali biti potrpežljivi in iskati svojo priložnost," je pred finalom razmišljal Gašper Okorn.

Med sezono je Mirka Mulalića v vlogi kapetana zamenjal Gregor Hrovat, ki je letos naredil velik korak naprej in igra v odlični formi: "Motivacija in želja sta veliki. Za nami je dolga sezona in nočemo je končati z grenkim priokusom. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da osvojimo naslov. Gremo s tekme na tekmo in zdaj je v mislih le prvi obračun."

Novaković bi si želel še kakšen dan počitka

V polfinalu je Rogaška z 2:1 v zmagah premagala Zlatorog, Olimpija pa je bila z 2:0 boljša od Krke, ki je v končnico šla s prvega mesta po Ligi za prvaka. Medtem ko bo na dan prve tekme finala od napredovanja zmajev minil teden dni, pa so Slatinčani drugo tekmo polfinala odigrali v sredo, v finale pa so se prebili v petek. Tako so imeli manj časa za pripravo ter sanacijo morebitnih poškodb. V Ljubljani je daljši počitek zagotovo dobro del Nikoli Jankoviću, ki po poškodbi hrbta še ni pravi, v Rogaški pa imata težave Leon Šantelj, ki bo zagotovo igral, in Miha Fon. O nastopu Ljubljančana bodo odločali v torek.

"Če bi izbiral, bi raje prvo tekmo igral v sredo ali četrtek, vendar zdaj je v torek in o tem ne razmišljamo. Zagotovo nismo optimalno spočiti za tekmo, ampak je konec sezone in stisnili bomo ter dali vse od sebe," je ob tem povedal Novaković, Okorn pa je dodal: "Daljši počitek je lahko dvorezen meč. Nekdo je ostal v tekmovalnem ritmu, drugi pa je imel več časa za počitek in regeneracijo. Mislim, da to ne bo ne na eni ne na drugi strani vplivalo na razplet."

Okorn: Domače igrišče prednost na 5. tekmi

Rogaška je v Ligi za prvaka zasedla drugo mesto in ima prednost domačega igrišča. V polfinalu je sicer na prvi tekmi doma klonila pred Laščani, Olimpija, ki se je po težavah v Ligi za prvaka v končnico komaj prebila s četrtega mesta, pa je na prvi tekmi polfinala slavila v Novem mestu. Novaković ob tem poudarja, da je res, da ima Rogaška za sabo izvrstno občinstvo, ki vedno pripravi odlično vzdušje, po drugi strani pa ima letos približno enako število zmag v gosteh in doma. Toda zmaji imajo kar nekaj težav v Rogaški Slatini, kjer so izgubili štirikrat zapored, nazadnje pa so slavili aprila 2014. Rogaška je Olimpijo letos premagala trikrat, enkrat pa so bili boljši Ljubljančani.

Okorn prednost domačega igrišča vidi le ob morebitni peti tekmi: "Mislim, da je prednost domačega igrišča peta tekma, če pride do nje. Tedaj ima gostitelj prednost. Do pete tekme se igra v gosteh in doma. Če ubraniš svoje igrišče, je to 2:2. Ključna prednost je na peti tekmi. Tako jaz razmišljam. Rogaška je edina slovenska ekipa, ki je z Olimpijo v pozitivni bilanci, 3:1. Ob morebitni peti tekmi in prednosti domačega igrišča. Tako da so te stvari večinoma na njihovi strani. Rogaška nas je trikrat dobila v štirih obračunih. To nekaj pove. Z vsemi preostalimi smo bili letos v skupnem seštevku dokaj suvereni. Ne bi rekel, da nam ne leži, ampak so edini, ki so nas trikrat premagali, mi pa njih samo enkrat. To je treba vzeti v zakup."

Slatinčani zadovoljni z izbiro Tivolija

Ljubljančani bodo v finalu domači tekmi (druga je morebitna) odigrali v Tivoliju. "Obe dvorani sta naši domači dvorani. V obeh smo letos odigrali veliko tekem. V obeh dvoranah se počutimo domače in smo ju navajeni," ob tem pravi Hrovat, Slatinčani, ki so v hramu slovenske košarke letos že slavili, pa raje vidijo, da se igra v manjši dvorani v prestolnici, ki se praktično vsem košarkarskim navdušencem zdi bistveno bolj domača od Stožic. "Jaz osebno raje igram v Tivoliju, ki se mi zdi bolj domača dvorana. Ni nobenega posebnega razloga, samo lepše mi je igrati v Tivoliju. Ne vidim pa razlike, ali Tivoli ali Stožice," je povedal Novaković, Ferme pa pristavil: "Morda res nismo navajeni tako velike dvorane, kot je v Stožicah, a če imamo dobro dnevno formo, bomo zadevali tako v Stožicah kot v Tivoliju. Osebno tudi jaz raje igram v Tivoliju. Stožice se enostavno ne napolnijo in ni enakega občutka, tako kot je na primer v Rogaški. Sicer je neprimerljivo manjša dvorana, a napolnjena bo z vseh strani in bo pravo vzdušje."

Po pravilih košarkarske zveze sta se finalista uvrstila v regionalno Ligo ABA. Olimpija je do zdaj odigrala vse sezone jadranskega tekmovanja, Rogaška pa še ni bila del te druščine. Kot so sporočili iz Rogaške Slatine, se bodo o morebitnem nastopu v Ligi ABA odločali po sezoni, ko bodo tudi dobili točne informacije glede sodelovanja v tekmovanju.

DP v košarki, Liga Nova KBM, finale, prva tekma, torek ob 18.00:

ROGAŠKA - UNION OLIMPIJA 0:0

Druga tekma, petek ob 18.00:

UNION OLIMPIJA - ROGAŠKA (Tivoli)

Tretja tekma, nedelja, 21. 5., ob 18.00:

ROGAŠKA - UNION OLIMPIJA

Vse tekme v prenosu na TV SLO 2/MMC-ju.

Morebitni tekmi:

Četrta tekma, sreda, 24. 5., ob 18.00:

UNION OLIMPIJA - ROGAŠKA (Tivoli)

Peta tekma, petek, 26. 5., ob 18.00:

ROGAŠKA - UNION OLIMPIJA

V krepkem tisku je izid v zmagah; igrajo na 3 zmage.

Tilen Jamnik