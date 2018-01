Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Petrol Olimpija je v Tivoliju prišla do zelo pomembne zmage v Ligi ABA, premagali pa so zagrebško Cedevito. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Zmaji v Tivoliju v končnici do pomembne zmage, padla je Cedevita

Šesta zmaga v Ligi ABA za Petrol Olimpijo

27. januar 2018 ob 16:53,

zadnji poseg: 27. januar 2018 ob 19:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije so po dolgem času končno okusili slast zmage v Ligi ABA. V Tivoliju so v dramatični končnici premagali favorizirano Cedevito (65:64).

Po sedmih porazih so se zmaji pred domačim občinstvom razveselili zmage, šeste v omenjenem tekmovanju. Zmaga je še toliko večja, ker so se z zmago štiri kroge pred koncem rednega dela oddaljili od zadnjega mesta, ki pomeni izpad iz lige.

Zmaji, manjkala sta poškodovana Domen Lorbek in Jan Barbarič, so odigrali odličen prvi polčas, na odmor so odšli s 15 točkami naskoka (36:21). Sledil je padec v tretji četrtini, v kateri so se igralci Cedevite popolnoma vrnili v igro.

V zadnjo četrtino so zmaji vstopili s točko naskoka (45:44), nato pa so Zagrebčani prevzeli vodstvo. A igralci Olimpije niso dovolili, da bi se nasprotniki preveč oddaljili, trojko za popoln priključek je pet sekund pred iztekom napada zadel Špan (59:60). Zagrebčani so nato nanizali štiri zaporedne točke (59:64), svoji prvi točki v drugem polčasu je nato zadel Hrovat (61:64). Do konca tekme je bila še dobra minuta.

Hrovat je nato zgrešil trojko, a je do žoge prišel Oliver, ki je napad uspešno zaključil (63:64). Sledile so napake na obeh straneh. Dobre tri sekunde do konca je na srečo Ljubljančanov dva prosta meta zgrešil Krušlin. V boju za žogo je Stipanović naredil osebno napako nad Morganom, ki je bil dvakrat natančen s črte prostih metov (65:64). Varovanci Jureta Zdovca so imeli napad za zmago, a je trojko zgrešil Ukić.

Petrol Olimpija bo v naslednjem krogu gostovala pri zadnjeuvrščenem MZT-ju, nato pa jo čakajo še tekme s Partizanom, FMP in Zadrom.

LIGA ABA

18. KROG

PETROL OLIMPIJA - CEDEVITA

65:64 (18:8, 18:13, 9:23, 20:20)

Hrovat in Morgan po 12, Špan in Battle po 10, Tratnik in Oliver po 6, Begić 5, Kastrati in Badžim po 2; Musa 23, Cherry 13, Ukić 9, Nichols 8, Žganec 4, Krušlin, Katić in Stipanović po 2.



Nedelja ob 13.00:

MORNAR - BUDUĆNOST

Ob 19.00:

CIBONA - FMP



Ponedeljek ob 18.00:

IGOKEA - ZADAR



Ob 21.00:

CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN



Torek ob 20.00:

MEGA BEMAX - MZT SKOPJE

Lestvica: BUDUCNOST 15 2 159 32 CRVENA ZVEZDA 14 3 167 31 CEDEVITA 13 5 112 31 MORNAR 10 7 -14 27 PARTIZAN 9 8 40 26 FMP 8 9 45 25 ZADAR 8 9 -12 25 PETROL OLIMPIJA 6 12 -108 24 IGOKEA 6 11 -63 23 CIBONA 6 11 -89 23 MEGA BEMAX 5 12 -32 22 MZT SKOPJE 3 14 -205 20

D. S.