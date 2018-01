Zmaji v zadnji četrtini razbili Helios

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 8 glasov Ocenite to novico! Talor Battle in soigralci so se zanesljivo uvrstili na zaključni turnir. Že v petek jih čaka nova tekma v Stožicah. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Helios z minimalno prednostjo v Stožice Dodaj v

4. januar 2018 ob 21:00

Košarkarji Petrola Olimpije so na povratni tekmi četrtfinala Pokala Spar v Stožicah odpravili Helios s 86:62 in se uvrstili na zaključni turnir četverice. Domžalčani so v zadnji četrtini dosegli le šest točk.

Prvo tekmo je prejšnji četrtek v dvorani Komunalnega centra dobil Helios s 97:96. V Stožicah so imeli Ljubljančani vseskozi prednost, popustili so le v tretji četrtini, a to ni bilo usodno.

Helios je povedel s 7:6, nato pa je Petrol Olimpija v zadnjih dobrih štirih minutah prve četrtine z delnim izidom 14:3 pobegnila na 20:10. Že po petih minutah se je poškodoval Jure Močnik. Ljubljančani so do glavnega odmora prednost povišali na 15 točk (49:34).

V tretji četrtini so Domžalčani zaigrali bolje in vztrajno lovili priključek z državnimi prvaki. Tri minute pred koncem tretje četrtine se je Helios približal na vsega tri točke zaostanka. Olimpija je pred zadnjimi desetimi minutami vodila le še s 65:59, vendar je Helios v zadnji četrtini popolnoma odpovedal in dosegel le šest točk.

Roko Badžim je bil najboljši strelec Olimpije s 13 točkami. Najboljši strelec Lige Nova KBM Blaž Mahkovic je bil z 20 točkami najučinkovitejši na srečanju.

"Lahko smo zadovoljni z napredovanjem. Naredili smo to, kar se je od nas pričakovalo. Vse ostalo bo šlo jutri v pozabo. Za nas je pomembno le, da bomo v drugi polovici februarja, ne glede na nasprotnika, imeli možnost ubranitve pokalnega naslova," je poudaril trener Olimpije Gašper Okorn.

Preostali polfinalisti znani naslednji teden

Preostale tri tekmece bodo zmaji dobili šele 18. januarja, ko se bodo končale preostale tekme četrtfinala. Do zdaj sta le Sixt Primorska in Hopsi Polzela odigrala prvo tekmo (79:67), povratna bo 16. januarja, medtem ko bodo Šenčur in Rogaška ter Zlatorog Laško in Krka svoje tekme odigrali šele med 8. in 18. januarjem.

Petrol Olimpija ne bo imela veliko počitka, saj se bo v petek v dvorani Stožice srečala z Mego Bemax v 15. krogu Lige ABA.

Pokal Spar, četrtfinale, povratne tekme:

PETROL OLIMPIJA - Helios Suns

86:65 (21:9, 28:25, 16:25, 21:6)

Badžim 13, Tratnik 12, Hrovat, Oliver, Radulović in Battle po 10; Mahkovic 20, Đumić 11, Brodnik 10.

Torek, 16. januarja, ob 19.00:

HOPSI POLZELA - SIXT PRIMORSKA



Četrtek, 18. januarja, ob 19.00:

ROGAŠKA - ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA



KRKA - ZLATOROG

Prve tekme:

HELIOS SUNS - PETROL OLIMPIJA

97:96 (31:29, 27:18, 24:25, 15:24)

Mahkovic 20, Pelko (10 podaj in 5 skokov) in Besedič po 17; Morgan 25 in 11 skokov, Oliver 19, Hrovat 14.



SIXT PRIMORSKA - HOPSI POLZELA

79:67 (19:18, 22:22, 22:13, 16:14)

Ferme 20, Čakarun 14, Hodžić 11; Vasilić 12, Rotar 11.



Ponedeljek ob 18.30:

ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA - ROGAŠKA



Četrtek, 11. januarja, ob 19.00:

ZLATOROG - KRKA

