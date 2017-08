Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Tim Gajser si proge v Jacksonvillu še ni ogledal v živo. Foto: hondaproracing.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ameriški motokrosisti bodo na Floridi izzvali Tima Gajserja

Slovenski šampion si proge še ni ogledal

30. avgust 2017 ob 17:11

Jacksonville - MMC RTV SLO, STA

Motokrosisti bodo v nedeljo tekmovali na Floridi, kjer je v letošnjem koledarju edina dirka za svetovno prvenstvo v Združenih državah Amerike. Na njej bo sodeloval tudi Tim Gajser.

Jacksonville je novo prizorišče, na katerem se bodo motokrosisti elitne lige pomerili prvič. Od Slovencev bo dirkal le Gajser, ki je dobil zadnjo dirko SP-ja na Švedskem. Med konkurenti bodo tudi zvezdniki ameriškega superkrosa: Eli Tomac, Webb Cooper in Justin Barcia.

Proge si še ni ogledal v živo

Dirke v Združenih državah Amerike so za evropske motokrosiste še posebej zanimive, saj mnogi upajo, da si bodo odprli vrata v svet ameriškega motokrosa. Gajser bo v nedeljo tekmoval kot zmagovalec zadnje dirke svetovnega prvenstva v razredu MXGP, ki je bila pred dvema tednoma na Švedskem. Na Florido je odpotoval že v ponedeljek, proge pa si še ni ogledal v živo. "Ogledal sem si jo le na posnetkih. Videti je zelo lepa in ima veliko tehničnih skokov. Na dirki bom užival in dal vse od sebe," je povedal Gajser, ki se dirke zelo veseli. Dodal je še, da te dni na Floridi zaradi hurikana močno dežuje. Motokrosisti so imeli od zadnje dirke svetovnega prvenstva prost konec tedna. Gajser ga je izkoristil delovno, saj se je v Radizelu udeležil dirke slovenskega državnega prvenstva in po pričakovanjih zmagal.

Cairoli zelo motiviran

V nedeljo ga čaka zahtevnejša naloga. Štartna rampa bo po dolgem času zapolnjena do zadnjega kotička, ameriški tekmovalci pa bodo na domačih tleh še dodatno motivirani. Italijan Antonio Cairoli ima sto eno točko prednosti pred Nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom. Če mu bo uspelo zadržati to prednost, bo Italijan že v nedeljo, torej dve dirki pred koncem sezone, osvojil svoj deveti naslov svetovnega prvaka. Herlings se v Ameriki mudi že od prejšnjega tedna, saj je za trening odpeljal dirko ameriškega prvenstva in suvereno zmagal. Gajser, ki je v seštevku prvenstva peti, bo moral na dirki za seboj pustiti Francoza Romana Febvreja, ki na šestem mestu še ni opustil želje po napredovanju med pet najboljših in lahko Gajserja v skupnem seštevku še prehiti.

Prva vožnja bo v nedeljo ob 19. uri, druga ob 22. uri.

