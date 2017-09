Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Simone Faggioli si je v Ilirski Bistrici znova pokoril tekmece. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Faggioli še šestič najboljši v Ilirski Bistrici

Bubnić najboljši Slovenec na 12. mestu

3. september 2017 ob 18:00

Ilirska Bistrica - MMC RTV SLO, STA

Na tradicionalni mednarodni gorsko-hitrostni dirki Ilirska Bistrica je letos slavil Italijan Simone Faggioli (Norma M 20), ki je tako že šestič zmagal na tej preizkušnji.

Najboljši slovenski voznik je bil Milan Bubnič (Lancia Delta) na 12. mestu. Za Faggiolijem sta se na vrhu skupnega seštevka obeh tekmovalnih voženj zvrstila Čeh Miloš Beneš (Osella FA 30, + 15,2) ter rojak Fausto Bormolini (Reynard K02, + 19,6).

Faggioli je na dosedanjih 23 izvedbah dirke na petkilometrski trasi od Ilirske Bistrice do Šembij zmagal že šestkrat: ob letošnjem uspehu ima v zbirki zmag še tiste iz let 2009, 2011, 2014, 2015 in 2016.

M. L.