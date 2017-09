Gajser v Jacksonvillu tik za zmagovalno trojico

Zmagal je Herlings

3. september 2017 ob 20:28,

zadnji poseg: 3. september 2017 ob 23:07

Jacksonville - MMC RTV SLO, STA

Slovenski motokrosist Tim Gajser je v prvi vožnji dirke svetovnega prvenstva v Jacksonvillu v elitnem razredu MXGP osvojil četrto mesto, v drugi pa sedmo. Skupno si je pripeljal četrto mesto.

Zmago je odnesel Nizozemec Jeffrey Herlings. Drugi je bil Američan Eli Tomac, tretji pa Italijan Antonio Cairoli.

Na startu današnje dirke, ki je potekala v precejšnji vlagi in vročini, se je v prvi vožnji Gajser odrezal zelo dobro. Tomac mu je sicer ušel, Slovenec pa se je prebil na drugo mesto in ga dolgo časa uspešno branil. Toda v drugi polovici vožnje sta močno pospešila predvsem Herlings in Cairoli in nekaj krogov pred koncem ju je moral Gajser na progi, ki zaradi precejšnje širine omogoča več linij vožnje in je prehitevanje laže kot na večini evropskih dirk, vendarle spustiti mimo. Prvo polovico ameriške preizkušnje je Gajser končal na četrtem mestu. Med zmagovalcem Tomacom in njim sta bila še Nizozemec Jeffrey Herlings in vodilni v SP-ju Italijan Antonio Cairoli.

V drugi vožnji so zobe pokazali gosti iz Evrope. Povedla sta izkušena Herlings in Cairoli, Tomac je bil tretji, Gajser pa je po gneči v prvem krogu in nekaj težavah zdrsnil na 14. mesto, potem pa se je počasi vračal. Do konca je prišel do sedmega mesta, pet krogov pred koncem pa je prišlo do menjave v vodstvu, ko je Herlings prehitel Cairolija in si s tem tudi zagotovil skupno zmago na dirki.

Na koncu je tako Nizozemec zbral 47 točk za zmago, drugi je bil Cairoli s 45, tretji pa Tomac z 42. Gajserja sta četrto in sedmo mesto pripeljali do 32 novih točk.

Dve dirki pred koncem sezone je na prvem mestu SP-ja Cairoli, ki je tik pred osvojitvijo naslova prvaka; ima 673 točk, Gajser je ostal na petem mestu s 485 točkami.

Sezona se bo nadaljevala čez en teden v nizozemskem Assnu.

Vrstni red po 33. vožnji (od 37): 1. A. CAIROLI ITA 673 2. J. HERLINGS NIZ 577 3. G. PAULIN FRA 545 4. C. DESALLE BEL 544 5. T. GAJSER SLO 485 6. R. FEBVRE FRA 441 7. J. VAN HOREBEEK BEL 400 8. M. NAGL NEM 390 9. G. COLDENHOFF NIZ 377 10. E. BOBRIŠEV RUS 366 ... 43. J. IRT SLO 5 50. P. IRT SLO 4

M. L.