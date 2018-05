Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Tim Gajser je v skupnem seštevku SP-ja ostal na osmem mestu. Foto: HRC Dodaj v

Gajser v Latviji končal na petem mestu

Najhitrejši spet Herlings

13. maj 2018 ob 13:56,

zadnji poseg: 13. maj 2018 ob 18:12

Kegums - MMC RTV SLO

Tim Gajser je z devetim in četrtim mestom dirko svetovnega prvenstva motokrosistov razreda MXGP za VN Latvije sklenil na petem mestu. V obeh vožnjah je bil najboljši Jeffrey Herlings in na sedmi dirki zmagal že petič letos.

Gajserju se štart prve vožnje ni posrečil, po prvem krogu je bil na 22. mestu. Dolgo časa je bil na 13. oziroma 14. mestu, na koncu pa se je uspel prebiti med deseterico. V boju za prvo mesto je Herlingsa nekaj časa ogrožal Antonio Cairoli, na koncu pa je Nizozemec Italijana ugnal za tri sekunde. Tretji je bil Romain Febvre, ki je zaostal 30 sekund.

V drugi vožnji je Gajser odpeljal bolje in zaostal le za Herlingsom, Cairolijem (v cilj je prišel šest sekund za Nizozemcem) in Gautierjem Paulinom, ki je Slovenca prehitel in končal šest sekund pred njim. Ti trije motokrosisti so bili tudi na prvih treh mestih seštevka obeh voženj.

Lanska latvijska preizkušnja v Kegumsu Gajserju ni ostala v lepem spominu, saj je padel in izgubil vodstvo v skupnem seštevku.

Klemen Gerčar je v prvi vožnji zaradi počene pnevmatike odstopil, v drugi pa je zasedel 26. mesto. Skupno je bil brez osvojenih točk 28.

V skupnem seštevku svetovnega prvenstva je Herlings prednost pred Cairolijem povišal na 29 točk. Gajser je ostal na osmem mestu, za šestim pa zaostaja le tri točke.

Naslednja dirka bo prihodnjo nedeljo v Nemčiji.

VN Latvije, končni vrstni red: 1. J. HERLINGS NIZ 50 točk 2. A. CAIROLI ITA 44 3. G. PAULIN FRA 38 4. C. DESALLE BEL 32 5. T. GAJSER SLO 30 6. J. VAN HOREBEEK BEL 29 SP, skupni vrstni red (14/40): 1. J. HERLINGS NIZ 336 točk 2. A. CAIROLI ITA 307 3. C. DESALLE BEL 244 4. R. FEBVRE FRA 223 5. G. PAULIN FRA 218 ... 8. T. GAJSER SLO 177

T. O., M. R.