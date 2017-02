Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Peter in Jernej Irt, Tim Gajser in Klemen Gerčar na novinarski konferenci v Smledniku. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Gajser: Zmagal bo tisti, ki bo vozil z glavo

Gerčar in brata Irt bodo izpustili uvodne dirke

17. februar 2017 ob 18:55

Smlednik - MMC RTV SLO/STA

"Način, kot je bil lanski, je bil pravi: da ne delam sam sebi pritiska, ampak grem tja in odpeljem dirko, kot znam. To bom poskušal tudi letos," pred začetkom SP-ja v motokrosu pravi Tim Gajser.

Prva dirka bo prihodnjo soboto pod žarometi v Katarju. 20-letni Slovenec bo branil naslov v razredu MXGP, zato so pričakovanja drugačna kot lani. "Ko si svetovni prvak, vsi pričakujejo od tebe nič drugega kot zmage, zato je težko. Jaz bom dal vse od sebe, potem pa bomo videli," je na novinarski konferenci AMZS-ja v Smledniku dejal Gajser.

"Cilj je predvsem biti zdrav. Če si zdrav, lahko treniraš in delaš po načrtu. Zavedam se, da je konkurenca res močna. Zmagal bo tisti, ki bo vozil z glavo. Če ti proga ne ustreza, je bolje, da se zadovoljiš s četrtim ali petim mestom," je taktiko razložil svetovni prvak, ki bo imel še enega konkurenta več. V elitni razred se je namreč, tako kot je sam naredil leto prej, preselil prvak iz razreda MX2 Jeffrey Herlings.

"Priprave so potekale v redu, zima je bila dobra. Trdo smo trenirali, Honda je pripravila nov motor. Veliko smo testirali in mislim, da smo kar dobro pripravljeni. Bilo je sicer nekaj manjših padcev. V Katar bomo odpotovali že v torek," pravi branilec naslova o izzivih prihajajočih dirk.

V sezoni 2017 bo imela Slovenija kar štiri dirkače v najmočnejšem razredu, a bodo Klemen Gerčar ter brata Jernej in Peter Irt zaradi poškodb (Jernej ima poškodovano ključnico, Peter pa koleno) in finančnega položaja začetek izpustili. "Že tretjo sezono bom tekmoval z lastno ekipo. Zdaj imam pomoč pri vodenju ekipe, zato se lahko osredotočim na priprave in dirke. Vse skupaj je še daleč od tistega, kar pričakujem, a s trmo mi lahko uspe," pravi Gerčar.

Katarju, kjer je Gajser lani zmagal, bodo sledile še tri neevropske preizkušnje (5. marca Indonezija, 19. marca Argentina in 2. aprila Mehika), v Evropo pa bo karavana prišla 16. aprila na dirko v italijanski Pietramurati.

M. R.