Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Marc Marquez bo imel že naslednji teden v Maleziji priložnost, da ubrani naslov svetovnega prvaka. Foto: EPA Sorodne novice Marquez v boj za naslov s prvega mesta, Dovizioso šele z 11. Dodaj v

Marquez naredil velik korak k novemu naslovu

Mir že prvak v razredu moto3

22. oktober 2017 ob 09:55

Phillip Island - MMC RTV SLO

Hondin motociklist Marc Marquez je zmagovalec dirke za VN Avstralije v razredu motoGP. Na Phillip Islandu sta mu na odru družbo delala Yamahina dirkača Valentino Rossi in Maverick Vinales.

Španec, ki brani naslov svetovnega prvaka in v najmočnejšem razredu naskakuje že četrtega, je s tem še povečal vodstvo v skupnem seštevku. Zdaj ima 33 točk prednosti pred Italijanom Andreo Doviziosom, ki je bil z ducatijem tokrat le 13. Do konca sta le še dve dirki, na katerih je na razpolago 50 točk.

24-letni Katalonec je avstralsko dirko začel s prvega mesta, Dovizioso pa že na kvalifikacijah ni bil med najhitrejšimi, saj je zasedel 11. mesto. Dirko je odlično začel Jack Miller, a je prednost po uvodnih krogih kmalu izgubil in Rossi, Vinales ter Marquez so ga prehiteli. Sedem krogov pred koncem je vodstvo prevzel Marquez, ki je začel nabirati prednost in na koncu zanesljivo 35. v karieri slavil v najmočnejšem razredu. Vinales se je na stopničke zavihtel, potem ko je na ciljni ravnini švignil mimo Johanna Zarcoja. Rossi se je na drugo mesto prebil po sedmem v kvalifikacijah.

Medtem si je v razredu moto3 naslov svetovnega prvaka že zagotovil Joan Mir. Španec je bil najboljši v Avstraliji. V moto2 je na Phillip Islandu slavil Miguel Oliveira. Portugalec je prvič stal na najvišji stopnički v tej kategoriji, kjer v skupnem seštevku vodi Italijan Franco Morbidelli.

MotoGP, končni vrstni red: 1. M. MARQUEZ ŠPA/honda 40:49,772 2. V. ROSSI ITA/yamaha +1,799 3. M. VINALES ŠPA/yamaha 1,826 4. J. ZARCO FRA/yamaha 1,842 5. C. CRUTCHLOW VB/honda 3,845 6. A. IANNONE ITA/suzuki 3,871 ... 13. A. DOVIZIOSO ITA/ducati 21,692 Moto2, končni vrstni red: 1. M. OLIVEIRA POR/KTM 39:25,920 2. B. BINDER JAR/KTM +2,974 3. F. MORBIDELLI ITA/kalex 3,846 Moto3, končni vrstni red: 1. J. MIR ŠPA/honda 24:51,490 2. L. LOI BEL/honda +0,351 3. J. MARTIN ŠPA/honda 0:359 SKUPNI VRSTNI RED (16/18) MotoGP: 1. M. MARQUEZ ŠPA/honda 269 2. A. DOVIZIOSO ITA/ducati 236 3. M. VINALES ŠPA/yamaha 219 4. V. ROSSI ITA/yamaha 188 5. D. PEDROSA ŠPA/honda 174 Moto2: 1. F. MORBIDELLI ITA/kalex 272 2. T. LUTHI ŠVI/kalex 243 3. M. OLIVEIRA PORTKTM 191 Moto3: 1. J. MIR ŠPA/honda * 296 2. R. FENATI ITA/honda 226 3. A. CANET ŠPA/honda 184 * - svetovni prvak



T. J.