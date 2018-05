Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Marc Marquez uspešno naskakuje peti naslov v elitnem razredu. Foto: Reuters Dodaj v

Marquez razveselil domače navijače, Rossi obkrožil Zemljo

Dirko zaznamoval padec sedem krogov pred koncem

6. maj 2018 ob 15:29

Jerez - MMC RTV SLO

Marc Marquez je slavil na motociklistični Veliki nagradi Španije v Jerezu in z drugo zaporedno zmago prevzel vodstvo v skupnem seštevku elitnega razreda MotoGP.

Na oder za zmagovalce sta se povzpela še Francoz Johann Zarco z yamaho in Italijan Andrea Iannone s suzukijem. Četrti je bil Danilo Petrucci, s petim mestom pa se je moral zadovoljiti Valentino Rossi, ki je z današnjimi kilometri na dirki skupaj od začetka kariere leta 1996 prevozil 40.075 kilometrov, kar pomeni, da je obkrožil Zemljo.

Razburljivo dirko so zaznamovala številna prehitevanja, pa tudi skupinski padec do zdaj vodilnega v SP-ju Andree Doviziosa (Ducati), Jorgeja Lorenza (Ducati) in Danija Pedrose (Honda) sedem krogov pred koncem, ko so vsi trije namesto v bližini zmagovalnega odra končali v pesku. Po spektakularnem padcu terceta, ki se je boril za drugo mesto, so jo vsi odnesli brez poškodb.

"Pred dirko sem bil prepričan, da lahko zmagam. Dobro, štartal sem z druge vrste, toda danes sem vozil pametno. Dirka je zelo dolga in v zakup moraš vzeti veliko stvari," je bil zadovoljen Marquez, ki je svetovno prvenstvo osvojil v zadnjih dveh sezonah.

Marquez je zbral 70 točk, Zarco je drugi z 58, tretji pa je v Jerezu sedmouvrščeni Španec Maverick Vinales.

Naslednja dirka bo preizkušnja za VN Francije v Le Mansu čez 14 dni.

VN ŠPANIJE, Jerez MotoGP, končni vrstni red: 1. M. MARQUEZ ŠPA/honda 41:39,678 2. J. ZARCO FRA/yamaha +5,241 3. A. IANNONE ITA/suzuki 8,214 4. D. PETRUCCI ITA/ducati 8,617 5. V. ROSSI ITA/yamaha 8,743 6. J. MILLER AVS/ducati 9,768 7. M. VINALES ŠPA/yamaha 13,543 Moto2, končni vrstni red: 1. L. BALDASSARRI ITA/kalex 39:33,889 2. M. OLIVEIRA POR/KTM +2,851 3. F. BAGNAIA ITA/kalex 6,250 Moto3, končni vrstni red: 1. P. ÖTTL NEM/KTM 39:39,799 2. M. BEZZECCHI ITA/KTM +0,059 3. M. RAMIREZ ŠPA/KTM 3,733 VRSTNI RED PO 4. DIRKI MotoGP: 1. M. MARQUEZ ŠPA/honda 70 2. J. ZARCO FRA/yamaha 58 3. M. VINALES ŠPA/yamaha 50 4. A. IANNONE ITA/suzuki 47 5. A. DOVIZIOSO ITA/ducati 46 6. V. ROSSI ITA/yamaha 40 7. C. CRUTCHLOW VB/honda 38 8. J. MILLER AVS/ducati 36 Moto2: 1. F. BAGNAIA ITA/kalex 73 2. L. BALDASSARRI ITA/kalex 64 3. M. OLIVEIRA POR/KTM 63 Moto3: 1. M. BEZZECCHI ITA/KTM 63 2. J. MARTIN ŠPA/honda 55 3. A. CANET ŠPA/honda 48

R. K.