Nova zmaga serijskega prvaka Faggiolija v Ilirski Bistrici

Zajelšnik osvojil tretje mesto

2. september 2018 ob 19:35

Ilirska Bistrica - MMC RTV SLO, STA

Italijan Simone Faggioli (Norma M20 FC) je zmagovalec letošnje gorsko-hitrostne dirke Ilirska Bistrica, predzadnje postaje evropskega prvenstva.

Drugi je bil vodilni v skupnem seštevku, njegov rojak Christian Merli (Osella FA 30 Zytec), ki je potrdil skupno zmago v sezoni, tretji pa slovenski dirkač Patrik Zajelšnik (Norma M20 FC).

V kategoriji turnih avtomobilov je zmago slavil domači voznik Milan Bubnič (Lancia Delta Integrale) pred Avstrijcema Karlom Schagerlom in Wernerjem Hoferjem.

Podaljšal niz uspehov od leta 2014

Za Faggiolija, ki je imel letos težave s poškodbami in se je v karavano vrnil šele na prejšnji dirki v Švici, je današnja zmaga na že 24. dirki Petrol Ilirska Bistrica sedma: z njo je podaljšal niz uspehov od leta 2014, ima pa še zmagi iz let 2011 in 2009. Merli pa si je z današnjim drugim mestom že zagotovil letošnji skupni naslov v Evropi; njegov rojak Andrea Bormolini, edini, ki ga je še ogrožal, je namreč končal šele na 19. mestu, tako da ima Merli pred zadnjo dirko čez 14 dni v Buzetu na Hrvaškem neulovljivo prednost v seštevku v elitni kategoriji II; prvak je že v Sloveniji postal tudi Čeh Lukaš Vojaček v kategoriji I.

V nedeljo več sreče z vremenom

Potem ko so imeli prireditelji v soboto zaradi ploh precej težav na treningih na progi med Ilirsko Bistrico in Šembijami, so danes imeli več sreče z vremenom. Prva vožnja se je začela s 173 dirkači, kolikor jih je od 213 prijavljenih po tehničnem pregledu in sobotnem treningu ostalo v konkurenci, končala pa po nekaj prekinitvah zaradi zdrsov s proge po treh urah in pol. Najhitrejši je bil rekorder proge (lanskih 1:59,558) Faggioli, ki se je približal času dveh minut (2:00,672), za njim pa sta se zvrstila Merli in Zajelšnik. Zaradi tehnične okvare nastopa ni končal Vladimir Stankovič (Dallara T-2), eden izmed večjih slovenskih upov za visoko uvrstitev.

Zmaga serijskega prvaka

V drugi vožnji si je serijski evropski prvak Faggioli - ima devet naslovov - zanesljivo privozil še sedmo zmagoslavje na največji slovenski avtomobilistični prireditvi. Na koncu je bil drugi Merli, tretji pa Zajelšnik, na četrto mesto v skupni razvrstitvi pa je napredoval Francoz Sebastien Petit.

M. L.