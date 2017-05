Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Sebastien Ogier je zmagal drugič v letošnji sezoni. Foto: Reuters Sijajno, zelo lepo je biti spet prav na vrhu. Odlično se je izteklo, zahvala gre ekipi, ki je nov dirkalnik odlično pripravila. V Monteju smo zmagali z novim dirkalnikom, zdaj je avto spet nov in spet nova zmaga. Težko bi bilo bolje. Sebastien Ogier Ott Tänak je imel na Portugalskem tehnične težave. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ogier na Portugalskem do druge zmage v sezoni

Neuville: Trudil sem se po najboljših močeh

21. maj 2017 ob 16:26

Lizbona - MMC RTV SLO/STA

Francoz Sebastien Ogier (Ford) je zmagovalec relija po Portugalski, šeste dirke sezone svetovnega prvenstva. Drugi je bil Belgijec Thierry Neuville (Hyundai), tretji pa še en Hyundaijev voznik Španec Dani Sordo.

Na koncu je Ogier zmagal s 15 sekundami naskoka, ki jih je zadržal po sobotni etapi, ko je po tehničnih težavah moštvenega sotekmovalca Estonca Otta Tänaka prevzel vodstvo. Tretji Španec pa je zaostal dobro minuto.

Za svetovnega prvaka je to druga zmaga v sezoni po uspehu na Monte Carlu, skupno pa njegova že peta v karieri na portugalskem prizorišču, z njo se je na seznamu najuspešnejših dirkačev na tem reliju izenačil s Fincem Markkujem Alenom. Ogier je na Portugalskem zmagal že v letih 2010, 2011, 2013 in 2014.

Ogier še trdneje v vodstvu

Z novo zmago se je Ogier še utrdil na vrhu skupnega seštevka SP. Zdaj ima 128 točk, Neuville 106, tretji pa je danes le deveti Finec Jari-Matti Latvala z 88. Francoz ima v tej sezoni poleg dveh zmag še tri tretja mesta (Švedska, Mehika, Korzika), le na prejšnjem reliju v Argentini je kot četrti ostal brez zmagovalnega odra. "Sijajno, zelo lepo je biti spet prav na vrhu. Odlično se je izteklo, zahvala gre ekipi, ki je nov dirkalnik odlično pripravila. V Monteju smo zmagali z novim dirkalnikom, zdaj je avto spet nov in spet nova zmaga. Težko bi bilo bolje," je bil po uspehu, jubilejni 40. zmagi v SP-ju, zadovoljen Ogier.

Do dodatnih točk za SP

Zmago je potrdil s petim mestom na zadnji hitrostni preizkušnji, "power stage", ki prinaša tudi dodatne točke za SP, pa je dobil sobotni osmoljenec Tänak. Estonec je v petek prevzel vodstvo in bil prvi še do polovice sobotne etape, potem pa naredil napako, z dirkalnikom zapeljal preblizu roba ceste, zadel v kamen in močno poškodoval vzmetenje zadnjega levega kolesa. Do cilja je sicer prišel, toda z velikim zaostankom in sanje o dobri uvrstitvi so se razblinile. Na koncu je portugalski reli končal kot četrti, s poldrugo minuto zaostanka za moštvenim sotekmovalcem.

Na drugem mestu je ostal Neuville, ki je imel približno enak zaostanek že po koncu sobotnega dela relija. "Dobro je. Trudil sem se po najboljših močeh, a ni šlo. Ves konec tedna smo se mučili, da bi ujeli Fordove dirkače, a so bile Fieste tokrat hitrejše," je bil tudi z drugim mestom zadovoljen Belgijec.

Naslednja dirka bo preizkušnja na Sardiniji med 8. in 11. junijem.

Reli po Portugalski, 6. dirka sezone

Končni vrstni red (19/19 HP): 1. S. OGIER FRA/ford 3:42:55,7 2. T. NEUVILLE BEL/hyundai +15,6 3. D. SORDO ŠPA/hyundai 1:01,7 4. O. TÄNAK EST/ford 1:30,2 5. C. BREEN IRS/citroen 1:57,4 6. E. EVANS VB/ford 3:10,6 7. J. HANNINEN FIN/toyota 3:48,9 8. M. OESTBERG NOR/forda 5:29,7

Vrstni red po 6 od 13 dirk: 1. S. OGIER FRA/ford 128 2. T. NEUVILLE BEL/hyundai 106 3. J.-M. LATVALA FIN/toyota 88 4. O. TÄNAK EST/ford 86 5. D. SORDO ŠPA/hyundai 66 6. E. EVANS VB/fird 53

M. L.