Peterhansel trinajstič najboljši na Reliju Dakar

Najboljši med motoristi Sam Sunderland

14. januar 2017 ob 14:06

Buenos Aires - MMC RTV SLO/STA

Francoz Stephane Peterhansel je skupni zmagovalec vzdržljivostnega Relija Dakar, potem ko je v zadnji, 12. etapi v Rio Cuartu za rojakom Sebastienom Loebom zaostal za 19 sekund.

To je že 13. zmaga Peterhansla na Dakarju, sedem jih ima za volanom avtomobila, šest jih ima tudi kot motorist. Drugi je bil Loeb, ki je skupno zaostal za dobrih pet minut, tretji pa še en Francoz Cyril Despres.

Med motoristi je Dakar osvojil Sam Sunderland, ki je postal prvi Britanec z zmago na Dakarju, potem ko je moral v preteklosti dvakrat odstopiti zaradi tehničnih težav. Drugi je bil Avstrijec Matthias Walkner, tretji pa Španec Gerard Farres.

Za edinega Slovenca na reliju Simona Marčiča se je Dakar končal nesrečno. V tretjem poskusu na eni najtežjih vzdržljivostnih preizkušenj na svetu je še drugič ostal brez cilja, spet pa je v bolnišnici. Tokrat bo v bolniški oskrbi ostal kar nekaj časa, saj jo je v četrtek grdo skupil v trčenju s poznejšim zmagovalcem Dakarja med avtomobilisti Peterhanslom.

Marčiča so odpeljali v bolnišnico, prve informacije prirediteljev so govorile o odprtem zlomu noge. Prek Facebooka je nato slovenski dirkač sporočil, da bo z letošnjega Dakarja odnesel spominek v obliki odprtega zloma golenice in mečnice. V kratkem ga čaka še selitev v bolnišnico v Buenos Aires.

12. ETAPA Rio Cuarto - Buenos Aires, 64 km: Avtomobilisti: 1. S. LOEB FRA/Peugeot 28:55 2. S. PETERHANSEL FRA/Peugeot +0:19 3. G. DE VILLIERS JAR/Toyota 0:30 Končni vrstni red: 1. S. PETERHANSEL FRA/Peugeot 28:49:30 2. S. LOEB FRA/Peugeot +5:13 3. C. DESPRES FRA/Peugeot 33:28 Motoristi: 1. A. V. BEVEREN FRA/Yamaha 30:29 2. G. FARRES ŠPA/KTM +0:00 3. J. BARREDA ŠPA/Honda 0:18 Končni vrstni red: 1. S. SUNDERLAND VB/KTM 32:06:22 2. M. WALKNER AVT/Yamaha +32:00 3. G. FARRES ŠPA/KTM 35:40

