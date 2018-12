Sebastian Loeb je nov izziv našel pri Hyundaiu. Foto: EPA Dodaj v

Loeb bo sedel za volan hyundaia

Ostalih osem dirk bo vozil Sordo

13. december 2018 ob 17:39

Pariz

Najuspešnejši dirkač v zgodovini relija, Francoz Sebastien Loeb, je s Hyundaiem podpisal dvoletno pogodbo, po kateri bo v sezoni 2019 vozil na šestih relijih za svetovno prvenstvo.

Loeb je bil svetovni prvak kar devetkrat, nazadnje pa je dirkal lani, ko je vozil nekaj dirk za Peugeot in na reliju po Kataloniji celo zmagal, prvič po letu 2013.

44-letni dirkač je nazadnje celo sezono dirkal leta 2012, ko je tudi osvojil svoj zadnji naslov. Tedaj je dirkal za Citroen. Njegov dolgoletni sovoznik Daniel Elena je prav tako podpisal pogodbo z južnokorejskim konstruktorjem.

"Pridružitev Hyundaiu je poseben in svež izziv. Komaj čakam. Navdušil me je pristop ekipe in želja po uspehu," je dejal Loeb, ki bo prvo dirko vozil januarja v Monte Carlu. Španska naveza Dani Sordo/Carlos del Barrio bo dirkala na preostalih osmih relijih sezone.

