Ogier v "slogu stare mame" do šestega naslova prvaka

18. november 2018 ob 10:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Sezona svetovnega prvenstva v reliju se je v Avstraliji končala z zmago Finca Latvale, v skupnem seštevku pa je šesto leto zapored slavil Sebastien Ogier.

Na reliju po Avstraliji, trinajsti in zadnji preizkušnji sezone, je Ogier (Ford) zasedel peto mesto. V skupnem seštevku je z 219 točkami ugnal Belgijca Thierryja Neuvilla, ki je zbral 201 točko. Ogier se je tako še utrdil na drugem mestu večne letvice prvakov. Več naslovov, devet, ima le njegov rojak Sebastien Loeb, ki je bil prvak med letoma 2004 in 2012, po štiri naslove pa sta zbrala Finca Juha Kankkunen in Tommi Mäkinen. Med moštvi je letos slavila Toyota.

Na reliju po Avstraliji je zmagovalcem, Fincem Jarijem-Mattijem Latvalo (Toyota), najmanj zaostal (32 sekund) Novozelandec Hayden Paddon, tretji pa je bil orvežan Mads Ostberg. Ogier je zaostal dve minuti in pol, kar pa je bilo dovolj za ubranitev naslova, saj je zmagal tudi na posebej točkovani hitrostni preizkušnji in s tem dobil dodatnih pet točk.

Pred zadnjo dirko sezone sta imela možnosti za naslov še Belgijec Thierry Neuville in (resda zgolj teoretične) Estonec Ott Tänak, ki je bil tudi v igri za zmago po avstralskem podeželju. Po drugem dnevu je prevzel vodstvo, vendar dirke ni končal, ker se je v predzadnji hitrostni preizkušnji zaletel v drevo. V obupnem poskusu, da bi vendarle preobrnil končni razplet sebi v prid, je brez uvrstitve ostal tudi Neuville: tri hitrostne preizkušnje pred koncem je zadel ob rob cestišča in odtrgal kolo. Boja za naslov je bilo tako konec, Neuville je končal na drugem, Tänak na tretjem mestu, obračun za naslov pa je bil najbolj tesen v zadnjem obdobju.

Ogierju se na zaključku zadnjega dneva zaradi odstopa najhujših tekmecev ni bilo treba več posebej naprezati, vendar je tudi pred tem kar pogosto znižal ritem. Po reliju je celo priznal, da je nekatere etape odpeljal tako "kot bi jih celo moja stara mama", saj se je zavedal, da bi ga lahko večja napaka drago stala. Posebej zadnji dan je bilo to še bolj verjetno, saj so zaradi naliva že tako težke gozdne ceste postale izjemno spolzke.

"Za menoj je nova izredna sezona, toda boj za krono je bil zelo tesen in tudi zelo čustven. Zelo vesel sem in ponosen na to, kar se dosegel, kar je dosegla celotna moja ekipa. Prehodili smo lepo popotovanje," je dejal Ogier.

To je bila njegova zadnja sezona za ekipo Forda, ki jo bo naslednje leto zamenjal za moštvo Citroena, s katerim je sklenil dveletno pogodbo in v katerem je bil že v sezonah med letoma 2008 in 2011. Sledil je prestop v Volkswagen (2013-16), kjer je osvojil štiri naslove, petega in šestega pa nato s Fordom.

RELI PO AVSTRALIJI, 13. dirka sezone Končni vrstni red: 1. J.-M. LATVALA FIN/toyota 2:59:52,0 2. H. PADDON AVS/hyundai +32,5 3. M. ÖSRBERG NOR/citroen 52,2 4. E. LAPPI FIN/toyota 1:02,3 5. S. OGIER FRA/ford 2:30,8 6. E. EVANS VB/ford 3:05,1 7. C. BREEN ITS/citroen 8:59,0 8. A. HELLER ČIL/ford 22:28,5 SVETOVNO PRVENSTVO (13/13) Posamezno: 1. S. OGIER FRA/ford 219 2. T. NEUVILLE BEL/hyundai 201 3. O. TÄNAK EST/toyota 181 4. J. M. LATVALA FIN/toyota 128 5. E. LAPPI FIN/toyota 126 Moštva: 1. TOYOTA 368 2. HYUNDAI 341 3. FORD 324 4. CITROËN 237

