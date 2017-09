Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Po končani dirki so bili zadovoljni tudi prireditelji več kot 150 kilometrov dolgega relija; AMD Gorica je dirko pripravil šestič, zdaj pa je že uveljavljena mednarodna prireditev, ki je tokrat štela tudi za evropski reli pokal. Foto: Uroš Modlic Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Reli v Novi Gorici Grjazinu, Turk peti

Nastopilo je več kot sto posadk

9. september 2017 ob 18:48

Nova Gorica - MMC RTV SLO, STA

Ruski dirkač z latvijsko licenco Nikolaj Grjazin (škoda fabia R5) je zmagovalec relija Nova Gorica. Najboljši Slovenec je bil Rok Turk (peugeot 208) na petem mestu.

Grjazin in sovoznik Jaroslav Federov sta v velikem slogu dobila 6. Petrol reli v Novi Gorici. Najhitrejša sta bila na vseh 12 hitrostnih preizkušnjah. Na zmagovalnem odru sta bila po koncu dirke še Italijan Claudio De Cecco (Hyundai i20 R5), ki tekmuje tudi v slovenskem državnem prvenstvu, in njegov rojak Federico Laurencich (Ford Fiesta R5).

Ruski dirkač je sicer star šele 19 let, a se je na reliju v Novi Gorici pokazal za prekaljenega voznika. Rus z dirkaško licenco Latvije je bil sicer že pred startom tihi favorit, to vlogo pa je na 12 hitrostnih preizkušnjah prepričljivo potrdil. V cilju je imel pred tekmeci kar minuto in 48 sekund prednosti.

"Z vožnjo sem seveda zadovoljen. Včeraj so bile razmere boljše, saj je bilo ves čas suho in ni bilo težav z izbiro gum. Danes so bile razmere precej bolj spremenljive. Nekajkrat sem izbral napačne gume, a ni bilo večje izgube časa. Ceste so bile zelo lepe in raznovrstne. Nekaj je bilo hitrih odsekov, prav tako pa smo imeli tudi precej bolj zavite odseke in tudi nekaj skokov," je povedal zmagovalec novogoriškega relija.

Precej bolj izenačeno je bilo za njim. Sprva je odlično kazalo najhitrejšemu Slovencu Turku. Idrijčan je za seboj zadrževal lanskega zmagovalca De Cecca. Do odločitve je prišlo v zadnjem delu relija, ko je začel De Cecco postopoma povečevati svojo prednost, Turk pa je možnosti za zmagovalni oder dokončno izgubil po okvari diferenciala.

Dve hitrostni preizkušnji je moral odpeljati s pogonom le na sprednji par koles. Med De Cecca in Turka sta se tako uvrstila še Italijan Federico Laurencich in Čeh Antonin Tlustak (Škoda Fabia R5). Ob koncu je tretje mesto po lastni napaki izgubil Korejec Chewon Lim (Hyundai i20 R5).

V slovenskem prvenstvu na vrhu De Cecco in Turk

V slovenskem državnem prvenstvu sta bila tako na vrhu De Cecco in Turk, v prvo deseterico relija pa sta se prebila še Aleks Humar in Denis Mrevlje (oba Peugeot 208 R2). Aktualni državni prvak Humar se je moral zadovoljiti z zmago med dvokolesno gnanimi dirkalniki. Mrevlje je za Humarjem v cilju zaostal dobro minuto, obdržal pa 4,5 sekunde prednosti pred skupno 11. Grego Premrlom (Citroen DS3 R3T). Za njima se je na skupno 13. mesto uvrstil Marko Grossi (Citroen C2-R2).

