Ta konec tedna v Valkenswaardu tudi Tim Gajser

13. marec 2018 ob 10:07,

zadnji poseg: 13. marec 2018 ob 12:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sezona motokrosa na najvišji ravni se je že začela z dirko v Argentini, ta konec tedna pa bo imelo tekmovanje za svetovno prvenstvo že tudi slovenski pridih.

Na preizkušnji za VN Evrope v nizozemskem Valkenswaardu bosta namreč na dirki MXGP nastopila Klemen Gerčar in tudi Tim Gajser, čeprav so od njegove hude poškodbe minili šele trije tedni.

V letošnji sezoni bodo sicer v SP-ju nastopali trije Slovenci, poleg Gerčarja in Gajserja še Jernej Irt, ki pa bo imel manj nastopov in ga prva dirka čaka šele naslednji mesec v italijanskem Arcu.

Gajserjeva sezona se je začela s poškodbo

Trojica se je predstavila v torek dopoldne na novinarski konferenci v prostorih krovne zveze AMZS, največ zanimanja je seveda veljalo zdravstvenemu stanju Gajserja. Poškodba čeljusti na zadnji pripravljalni dirki v Italiji mu je precej prekrižala načrte, a jo skuša čim prej pozabiti. "Sezona se ni začela ravno najbolje. Priprave so potekale po načrtih, bil sem dobro pripravljen, toda prva dirka v sezoni se je končala z napako, padcem in zlomljeno čeljustjo. Okrevanje poteka zelo hitro, na motorju sem bil že trikrat, imam pa namen odpeljati tudi dirko v Valkenswaardu. Argentino sem moral izpustiti. A vse se zgodi z razlogom, zdaj sem nazaj in dal bom vse od sebe," pravi nekdanji svetovni prvak in lani peti dirkač na svetu.

"Cilj se ni spremenil. Škoda, da na prvi dirki nisem mogel osvojiti nobene točke. A do konca je še 18 dirk, sezona bo dolga, pomembno bo, da bom konstanten in se bom skušal čim večkrat uvrstiti na stopničke. Pa uživati, seveda," je cilje pred svojim začetkom sezone strnil Gajser.

Tudi Gerčar imel težave s poškodbami

Težave s poškodbami je imel tudi Gerčar; lansko sezono je končal še pred poletjem s poškodbo kolena, a pravi, da je zdaj to že zgodovina in da je povsem nared za sezono 2018. "Zadnji dve sezoni sta se zame prehitro končali. Težko rečem, da sem imel premor med sezono, čeprav nisem tekmoval. Garal sem, da sem koleno spravil nazaj v stanje, da sem bil lahko decembra že na motorju. Januarja sem bil na pripravah na Sardiniji. Smo dobra ekipa, pripravljeni na novo sezono. Na prvih tekmah želim dobiti nazaj tekmovalni ritem, ki sem ga v zadnjih letih nekoliko izpustil, ter se povzpeti navzgor v drugi polovici sezone," je o željah dejal Gerčar. Še vedno je sam mojster za vse v svoji ekipi: "Svojo ekipo vodim od leta 2015. Vsako sezono skušamo iti korak naprej, želim, da bi bil čim bolj razbremenjen. Za zdaj sem še menedžer, vodja in tekmovalec, a s trdim delom se da vse narediti, gledamo pozitivno naprej," o prihajajočih dirkah pravi Gerčar.

Irt še eno leto pri Husqvarni Maurer

"Še eno leto ostajam pri ekipi Husqvarna Maurer. Lani smo se dobro ujeli, navajen sem mehanika, motorja ... Letošnjo zimo sem izkoristil za priprave na Sardiniji. Šlo je brez večjih težav, tudi s testiranjem motorja smo tam, kjer želimo biti. Za zdaj gre vse po načrtih," pravi Irt, ki bo nastopil na petih dirkah za SP, veliko pozornosti pa bo namenil tudi nemškemu prvenstvu ADAC.

Herlings in Cairoli pokazala največ

O tem, kako se je razpletla prva dirka, so se vsi trije strinjali, da sta največ pokazala svetovni prvak Antonio Cairoli in zmagovalec uvodne preizkušnje Jeffrey Herlings. A vsaj Gajser si njunih voženj sploh ni ogledal. "Če sem čisto iskren, dirke nisem mogel gledati. Na Facebooku sem zasledil rezultate in videl prehitevanje Herlingsa v zadnjem krogu. V tem trenutku sta oba pred vsemi, a blizu so tudi nekateri drugi. Obeta se zanimiva sezona," je o tem, da uvodne dirke ni mogel oziroma ni hotel spremljati prek televizije, dejal Gajser, preostala slovenska dirkača pa sta dodala, da da pričakujeta, da bo med favoriti za zmage kmalu tudi Gajser.

Nizozemsko progo dobro poznajo

"Progo v Valkenswardu poznamo. Postaja bolj trda, ni več prava mivka. A z očetom veliko trenirava tudi na mehki podlagi, da bi se čim bolj privadil na te razmere. Najprej bom nekoliko potipal, kako se počutim. Pa da uživam, da se imam 'fajn', potem pridejo tudi rezultati," o prihajajoči dirki v Valkenswaardu pravi najboljši slovenski dirkač. Tudi Gerčar optimistično pričakuje svoj letošnji uvod na najvišji ravni. "Zame bo to prvi MXGP po 8. maju lani. Pripravil sem se dobro, kar se tiče mehke podlage, odpeljal sem eno italijansko dirko in dosegel v redu rezultat. MXGP pa je seveda zelo konkurenčno tekmovanje in odhajam zelo sproščeno ter z željo, da se čim več naučim."

V SP-ju bo naslednja dirka 25. marca v Valencii, na domači sceni pa se bo dogajanje po prestavitvi uvodne dirke začelo 1. aprila v Brežicah.

