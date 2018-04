Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Janez Pintar je za svoje dosežke prejel tudi zlato čelado. Foto: AMZS Dodaj v

Umrl je nekdanji dirkač Janez Pintar

115-krat na stopničkah državnega prvenstva

18. april 2018 ob 12:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

V 61. letu je po dolgi bolezni umrl Janez Pintar, nekdanji uspešni dirkač, funkcionar pri Avto-moto zvezi Slovenije in mednarodni zvezi Alpe Adria.

Aktivno je začel nastopati leta 1973, po tragičnih nesrečah v Kamniku in Škofji Loki, kar je povzročilo konec hitrostnih dirk na vseh cestnih dirkališčih v Sloveniji.

Kljub pomanjkanju tekmovanj v takratnem državnem prvenstvu se je Janez Pintar v karieri udeležil približno dvestotih tekmovanj, od tega se je 115-krat povzpel na zmagovalne stopničke.

Bil je večkratni republiški in državni prvak, za kar je prejel tudi najvišje priznanje AMSJ (Avto-moto zveza Jugoslavije), zlato čelado.

Veliko je nastopal na mednarodnih dirkah zunaj meja nekdanje države, odmevne rezultate in zmage (skupaj 15) je dosegel na tradicionalnih naravnih dirkališčih Schleiz in Sachsenring v nekdanji Vzhodni Nemčiji, na Češkem in v Avstriji.

Poseben izziv so mu bile dirke, ki so štele za evropsko in svetovno prvenstvo, kjer je zagnano zbiral točke. Zbral je kar 42 štartov na tekmovanju za veliko nagrado, nastopil je skoraj na vseh znamenitih dirkališčih v Evropi, kar za tiste čase ni bilo tako enostavno.

Za svoje tekmovalne dosežke je prejel tudi najvišja priznanja AMZS-ja, nazadnje leta 2016 priznanje za prispevek k motošportu.

R. K., C. R.