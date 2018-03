Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Valentino Rossi je še vedno zelo motiviran. V nedeljo ga čaka prva dirka nove sezone v Katarju. Foto: EPA Dodaj v

Veteran Rossi še dve leti pri Yamahi

Motivacije mu pri 39 letih še ne manjka

15. marec 2018 ob 15:06

Doha - MMC RTV SLO, STA

Tik pred začetkom nove sezone svetovnega prvenstva v motociklizmu je Valentino Rossi sklenil novo pogodbo. Za Yamaho bo vozil še dve leti, kar pomeni, da bo skupno nastopal 24 sezon, kar 15 pa pri tej ekipi.

Devetkratni svetovni prvak v različnih razredih, ki je pred mesecem dopolnil 39 let, je s tovarniško ekipo Movistar Yamaha začel sodelovati že leta 2004, zadnji naslov prvaka je prav z Yamaho osvojil leta 2009. Navijači pa bodo lahko po novem "doktorja" spodbujali vsaj še v letih 2019 in 2020.

Rossi je Yamahin najuspešnejši dirkač v zgodovini, saj je zbral 56 zmag, 43 drugih mest in 35 tretjih na 206 dirkah. Skupno pa je sodeloval pri kar 11 odstotkih vseh Yamahinih 500 zmagah v vseh razredih motociklizma.

"Ko sem zadnjič podpisoval pogodbo z Yamaho, leta 2016, sem mislil, da bo zadnja. Odločil sem se, da bom pri morebitnem podaljšanju previden in ne bom hitel. A zadnji dve leti sta me prepričali. Želim še ostati v MotoGP in želim ostali na tem motorju, ker se na njem preprosto dobro počutim. Delo z mojo ekipo, mehaniki in inženirji me osrečuje," je za dejal Rossi.

Dodal je, da se zahvaljuje ekipi za zaupanje, saj se zaveda, da bo med potekom te pogodbe dopolnil že 40 let, a je dodal, da je pripravljen na nove izzive, da bo dal vse od sebe in še več treniral. "Motivacije za naslednji dve leti mi ne manjka," je še dodal Rossi.

Spored sezone 2018:

18. 3.: Katar/Doha

8. 4.: Argentina/Termas de Rio Hondo

22. 4.: VN ZDA/Austin

6. 5.: Španija/Jerez

20. 5.: Francija/Le Mans

3. 6.: Italija/Mugello

17. 6.: Katalonija/Barcelona

1. 7.: Nizozemska/Assen

15. 7.: Nemčija/Sachsenring

5. 8.: Češka/Brno

12. 8.: Avstrija/Spielberg

26. 8.: Velika Britanija/Silverstone

9. 9.: San Marino/Misano

23. 9.: Aragonija/Alcaniz

7. 10.: Tajska/Buriram

21. 10.: Japonska/Motegi

28. 10.: Avstralija/Phillip Island

4. 11.: Malezija/Sepang

18. 11.: Valencia

