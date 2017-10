Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Slovenski spidvejist Matej Žagar bo med elito dirkal tudi v naslednji sezoni. Foto: EPA Sorodne novice Žagar s četrtim mestom utrdil "osmerico" Dodaj v

Žagar sezono končuje kot sedmi dirkač sveta

Svetovni prvak je postal Avstralec Jason Doyle

28. oktober 2017 ob 13:15

Melbourne - MMC RTV SLO, STA

Na zadnji dirki svetovnega prvenstva v spidveju, ki jo je gostil Melbourne, je slovenski as Matej Žagar osvojil peto mesto, skupaj sedmo, kar pomeni, da si je zagotovil nastopanje med elito tudi v naslednji sezoni.

Naslov svetovnega prvaka je z zmago potrdil Avstralec Jason Doyle. Drugi je bil Britanec Tai Woffinden, tretji pa Poljak Bartosz Zmarzlik. V skupnem seštevku je srebro pripadlo Poljaku Patryku Dudku, bron pa Woffindenu.

Deset točk za Žagarja

Zanimiv je bil tudi boj za prvo osmerico v SP-ju, ki prinaša neposredne uvrstitve v SP tudi za naslednjo sezono. Na zadnjem rešilnem mestu je bil pred avstralsko dirko prav slovenski adut Matej Žagar, ki je imel sedem točk naskoka pred Slovakom Martinom Vaculikom. Nekaj časa je v Melbournu bolje kazalo Slovaku, potem pa je Žagar našel pravo formo in nastavitve ter z dvema zmagama, enim drugim mestom in dvema tretjima v predtekmovanju prišel do desetih točk.

Ujel Šveda Lindgrena

S tem je tudi zanesljivo prišel do polfinala, kjer je nato sicer ostal praznih rok na četrtem mestu. Z desetimi točkami z zadnje dirke sezone pa je ne le potrdil osmo mesto, pač pa v seštevku SP-ja s 107 točkami tudi ujel Šveda Fredrika Lindgrena, ki zaradi poškodbe ni nastopil. Žagar je bil tako na koncu sezone 2017 sedmi, Lindgren osmi, Vaculik pa deveti.

