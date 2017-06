Kako se Južna Koreja pripravlja na ZOI? "Z novo tehnologijo želimo igre približati vsem."

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Južna Koreja se že zavzeto pripravlja na enega največjih športnih dogodkov v zgodovini države - zimske olimpijske igre 2018. Foto: Reuters Južna Koreja je med najmanjšimi državami, ki so doslej gostile olimpijske igre, po površini le petkrat večja od Slovenije, a ima kar 50 milijonov prebivalcev. Polovica jih živi v velemestu Seulu, ki je slabih 200 kilometrov oddaljen od prizorišča naslednjih olimpijskih iger. Foto: Reuters Zanimanje za zimski šport so v minulem letu stopnjevali s testnimi dogodki, organizacijo svetovnih pokalov a trenutno v 25 milijonskem Seulu diši po poletju in temu primerno ni zaznati da se bližajo zimske olimpijske igre. Na to opozarja le nekaj napisov na letališču ob prihodu v državo, ter peščica razstavnih prostorov po mestu, kjer se domačini in turisti že lahko slikajo z maskotama. Uradne trgovine še nisem zasledil, tudi v velikih 24 ur odprtih veleblagovnicah Pyongčang še ni v ospredju. Foto: Boštjan Reberšak, Val 202 Zimski športi niso poznani večini Korejcev in nasploh prebivalcem Azije. Zato si želimo, da bi predstavili zimske športe ljudem. Radi bi jim pokazali, da lahko razvijajo sebe skozi zimski šport. Zato je za nas še posebej pomembno, da posvetimo veliko časa prepoznavnosti manj znanih športov, ki imajo velik potencial. Sankaški šport, hokej, smučanje in upam, da se bo to razvilo po celotni Aziji. Nancy Park Nancy Park: "Imamo 12 prizorišč in od tega šest novih objektov. Med temi šestimi novimi sta obe dvorani za hokej, sankaški center, center za alpsko smučanje. Težko je izbrati enega, na katerega smo še posebej ponosni. Ampak vseh šest je zgrajenih za razvoj tega športa pri nas. Recimo sankaški center je zares nekaj posebnega in veliko vlagamo v to, da bi promovirali ta šport." Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kako se Južna Koreja pripravlja na ZOI? "Z novo tehnologijo želimo igre približati vsem."

249 dni do zimskih olimpijskih iger

4. junij 2017 ob 19:34

Seul - MMC RTV SLO

Na zadnjih zimskih olimpijskih igrah v Sočiju so slovenski športniki osvojili kar osem kolajn prav toliko kot športniki iz Južne Koreje, ki se že zavzeto pripravlja na enega največjih športnih dogodkov v zgodovini države.

Seul je leta 1988 že gostil poletne olimpijske igre, Južna Koreja pa bo tako osma država, ki bo v zgodovini olimpijskega gibanja gostila tako poletne kot tudi zimske igre.

Južna Koreja je med najmanjšimi državami, ki so doslej gostile olimpijske igre, po površini le petkrat večja od Slovenije, a ima kar 50 milijonov prebivalcev. Polovica jih živi v velemestu Seulu, ki je slabih 200 kilometrov oddaljen od prizorišča naslednjih olimpijskih iger. Seul je moderno velemesto, ki pooseblja status visokorazvitih južnokorejskih tehnoloških podjetij. Tudi olimpijske igre bodo imele pridih visoke tehnologije in bodo v tem pogledu zanesljivo prinesle mejnik v spremljanju športnih dogodkov.

V Seulu sem pred mikrofon povabil vodjo oddelka za mednarodne stike z javnostjo Nancy Park, ki je najprej spregovorila o napredni tehnologiji, po kateri je Koreja znana. "V Koreji živi 50 milijonov ljudi, ampak imamo v uporabi dejansko več telefonov, kot je ljudi. Imamo najhitrejši internet na svetu. Seveda zato ne želimo razočarati. V času olimpijskih iger bomo predstavili 5G tehnologijo, ki je dvajsetkrat hitrejša kot 4G in omogoča ogromno novih produkcijskih prijemov. Z novo tehnologijo želimo približati igre ljudem po svetu. Tiste, ki obiščejo igre, štejemo v tisočih, tiste, ki jih spremljajo po svetu pa v milijardah. Tako je ta napredek zelo pomemben za olimpijsko gibanje, ker bomo igre približali ljudem po svetu."



In o zmožnostih novih tehnologij smo se lahko prepričali tudi na turnirju odbojkarske svetovne lige. Počasne posnetke vrhuncev so postavili na povsem novo raven. Za doslej najbolj atraktiven prikaz igre so počasni posnetek zaustavili, nato pa sliko obrnili v najboljši možen zorni kot zaključka akcije in posnetek znova spustili. Zares nekaj posebnega tako kot bodo zanesljivo za gostitelje tudi domače olimpijske igre. Na zadnjih zimskih je Južna Koreja osvojila osem kolajn, tako kot Slovenija, le da so bile vse na drsalkah, več kot polovico na tekmovanjih v hitrostnem drsanju na kratkih progah. Z igrami v Pjongčangu želijo organizatorji razpršiti zanimanje za zimski šport in v sicer najbolj skromno poseljenem predelu države ustvariti središče za zimski šport ne le Južno Korejski ampak Azijski v celoti.

Hitrostno drsanje na kratkih progah je res najpopularnejši zimski šport, prav tako tudi hitrostno in umetnostno drsanje. Res je zelo pomemben, da so športniki države gostiteljice uspešni v športnih panogah in naši športniki so zares veliko naredili za prepoznavnost tako zimskega športa kot iger nasploh. Ampak v zadnjem času imamo odlične sankače, tudi naši hokejski ekipi gre vse bolje tako, da ne bo pestro samo hitrostnem drsanju na kratkih progah, ampak tudi drugje.

Zanimanje za zimski šport so v minulem letu stopnjevali s testnimi dogodki, organizacijo svetovnih pokalov a trenutno v 25 milijonskem Seulu diši po poletju in temu primerno ni zaznati da se bližajo zimske olimpijske igre. Na to opozarja le nekaj napisov na letališču ob prihodu v državo, ter peščica razstavnih prostorov po mestu, kjer se domačini in turisti že lahko slikajo z maskotama. Uradne trgovine še nisem zasledil, tudi v velikih 24 ur odprtih veleblagovnicah Pyongčang še ni v ospredju. Prizorišča so sicer pripravljena, a so v teh dneh letnemu času primerno bolj oblegana tista, ki so leta 1988 gostila poletne olimpijske igre.

Več o organizaciji ZOI v intervjuju z Nancy Park.

Kaj so igre pred skoraj tremi desetletji prinesle Južni Koreji?

Olimpijske igre leta 1988 v Seulu so zares velik mejnik v zgodovini Južne Koreje. Igre so nas umestile na svetovni zemljevid pa ne le športni, tudi ekonomski in politični. Ljudje tu se jih radi spominjajo, saj so prinesle spremembe, predvsem pa svetu predstavile našo državo. In upamo, da bomo podobno uspeli storiti tudi z igrami prihodnje leto, da bo Južna Koreja spet zažarela na svetovnem zemljevidu.

Kaj pričakujejo organizatorji od prihajajočih zimskih iger?

Zimski športi niso poznani večini Korejcev in nasploh prebivalcem Azije. Zato si želimo, da bi predstavili zimske športe ljudem. Radi bi jim pokazali, da lahko razvijajo sebe skozi zimski šport. Zato je za nas še posebej pomembno, da posvetimo veliko časa prepoznavnosti manj znanih športov, ki imajo velik potencial. Sankaški šport, hokej, smučanje in upam, da se bo to razvilo po celotni Aziji.

Polovica vseh objektov, ki bodo gostili olimpijska tekmovanja je novih, tako kot večina zgradb v Seulu s sodobnim pridihom, kar malce futurističnih. Prav zanimivo pa so organizatorji najbolj ponosni na nov center za bob, sankanje in skeleton.

Imamo 12 prizorišč in od tega šest novih objektov. Med temi šestimi novimi sta obe dvorani za hokej, sankaški center, center za alpsko smučanje. Težko je izbrati enega, na katerega smo še posebej ponosni. Ampak vseh šest je zgrajenih za razvoj tega športa pri nas. Recimo sankaški center je zares nekaj posebnega in veliko vlagamo v to, da bi promovirali ta šport.

Olimpijske igre bodo v Aziji kar trikrat zapored, Pjongčangu bodo sledile poletne igre v Tokiu in zimske v Pekingu in v tem pogledu igre združujejo osrednje protagoniste na daljnem vzhodu.

Za nas ima to velik simboličen pomen, sploh, ker smo prvi na vrsti. Zato zelo tesno sodelujemo s Tokiom in Pekingom. Združujemo svoje aktivnosti in se učimo drug od drugega. Imeti olimpijsko gibanje v Aziji v tem času je zelo pomembno in radi bi dokazali da smo zmožni skupaj narediti več. Sodelujemo in združujemo moči pri organizaciji, delovni sili, promociji dogodkov. Veliko se dogaja in zelo ponosni smo da lahko sodelujemo z Japonsko in Kitajsko pri tem zelo pomembnem projektu.

In nad čem bodo navdušeni obiskovalci Pjongčanga 2018?

Mislim, da boste navdušeni nad korejsko kulturo, zanesljivo nad tehnološkimi novostmi in predvsem regijo v kateri leži Pjongčang. Videli boste, da regija živi z zimskim športom. Gre za majhno zimsko športno središče, kjer želimo ustvariti zimsko središče za Južno Korejo in širše za Azijo. In opazili boste razvoj zimskega športa, ki v Aziji doslej ni imel svojega pravega mesta.

Za konec ... Kako se bo na igrah odrezala Slovenija.

Vedno imate močno reprezentanco, s popularnimi športniki, upam, da bo vam šlo dobro in da boste končali med desetimi najboljšimi.

Boštjan Reberšak, Val 202