Umrl velikan slovenskega športnega novinarstva Jože Dekleva

Napisal tudi nekaj, za slovensko alpsko smučanje, pomembnih knjig

28. januar 2018 ob 18:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Le teden dni pred 88. rojstnim dnevom je po poročanju spletne strani časnika Delo umrl Jože "Pepi" Dekleva, eden izmed najbolj uglednih jugoslovanskih, slovenskih in svetovnih športnih novinarjev.

Izučeni frizer, po izobrazbi pravnik (nekaj časa je bil sodnik za prekrške v Domžalah), po srcu in poklicu pa novinar, je bil zapisan alpskemu smučanju, saj je bil navsezadnje tudi sam smučar. Novinarsko pot je prehodil od kurirja pri Poletu, do poročevalca pri Dnevniku (zaposlil se je leta 1953) in Tanjugu do komentatorja in urednika pri Delu, kjer je sicer začel pisati leta 1961.

V 55 letih novinarstva je v Ljubljani rojeni Dekleva poročal z dvanajstih olimpijskih iger, osmih zimskih in štirih letnih, napisal je tudi nekaj knjig. Svetovni pokal alpskih smučarjev je spremljal od prve tekme naprej leta 1968. Najraje je seveda pisal o slovenskih reprezentantih - od Tineta Muleja, Janka Štefeta, bratov Matevža in Slavka Lukanca, Ludviga Dorniga, Andreja Lakote, Andreja in Mirka Klinarja, Blaža Jakopiča in Mirana Gašperšiča do prvega zlatega rodu Bojana Križaja, Roka Petroviča, Borisa Strela, Jureta Franka in Tomaža Čižmana.

Dekleva je napisal za slovensko alpsko smučanje tri pomembnejše knjige: Bele arene o Bojanu Križaju, V službi smučanja o obdobju Toneta Vogrinca in 75 let smučanja v Tržiču, sodeloval pa je tudi pri knjigi o legendarnem Ingemarju Stenmarku.

Življenjsko pot si je delil z nekdanjo slovensko alpsko smučarsko reprezentantko Kristo Fanedl.

Ž. K.