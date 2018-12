Ancelotti: Nimamo pravih igralcev, da bi parkirali avtobus pred vrata

10. december 2018 ob 20:19

V torek se bo eden izmed evropskih velikanov poslovil od Lige prvakov. Liverpool, ki vodi v Premier ligi, se je znašel v neugodnem položaju. Napoli mora premagati z 1:0 ali pa z dvema goloma razlike. Na Anfieldu bo sodil Damir Skomina.

Položaj v skupini C je zapleten. Neapeljčani vodijo z devetimi točkami, Paris SG jih ima osem, Liverpool šest, Crvena zvezda pa štiri. Parižani bodo favoriti v Beogradu in s tremi točkami bi si zagotovili napredovanje. Redsi morajo po porazu z 0:1 v 2. krogu zmagati z dvema goloma razlike, če ne bo izid 1:0. Vsaka druga zmaga z golom prednosti ne bo dovolj.

"Vsi se zavedamo, da bo naloga zelo težka. Vsi igralci morajo verjeti. Prepričan sem, da nam lahko uspe. Na domačem igrišču igramo zares dobro, na vseh treh gostovanjih pa smo izgubili. V Neaplju in Beogradu smo popolnoma odpovedali. Za napredovanje bo potrebna najboljša predstava v letošnji evropski sezoni. Žreb nam je namenil težko skupino, ključno pa je, da imamo zadnjo tekmo doma. To priložnost je treba unovčiti," je pojasnil trener Jürgen Klopp.

Gomez podaljšal do leta 2024

Branilec Joe Gomez je podpisal novo pogodbo, tako da bo na Anfieldu ostal do leta 2024. Angleški reprezentant, ki je ta čas na okrevanju po poškodbi noge, je to sezono dobro igral, zato so se v taboru rdečih odločili, da mu bodo ponudili večletno sodelovanje. 21-letnik se je Liverpoolu pridružil leta 2015 iz Charltona za 3,5 milijona funtov. Težava z gležnjem, ki jo je staknil marca na reprezentančni akciji, je pomenila, da je moral mladi nogometaš izpustiti finale Lige prvakov kot nastop na svetovnem prvenstvu v Rusiji.

Ancelotti napovedal igro na zmago

Carlo Ancelotti je proti Frosinoneju (4:0) spočil nekatere nosilce igre. Dries Mertens, Jose Callejon in Mario Rui niso igrali in vse misli so že usmerili na Anfield.

"Trenutno smo v zelo dobro formi. Nikakor ne bomo igrali na remi. Na tako pomembni tekmi moramo igrati aktivno, moramo prevzeti pobudo. Nimamo pravih igralcev, da bi parkirali avtobus pred naša vrata. Imamo kreativne igralce na sredini igrišča, ki lahko naredijo razliko tudi na takem gostovanju," je poudaril 59-letni Ancelotti.

Priznani strokovnjak se rad spominja Anfielda, maja 2010 je s Chelseajem na tem kultnem stadionu dobil odločilno tekmo za naslov v Premier ligi. "To je bil nepozaben trenutek. Še dobro se spomnim veselja po tisti zmagi. Anfield je edinstven stadion, takih je malo v Evropi, naš San Paolo vsekakor šteje med njih," je dodal Ancelotti.

Valverde bo premešal postavo proti Tottenhamu

Barcelona si je že zagotovila prvo mesto v skupini B, Tottenham pa potrebuje zmago na Camp Nouu za zanesljivo napredovanje v osmino finala.

"Vsekakor bom spremenil začetno postavo, saj smo si že zagotovili zmago v skupini, v soboto pa nas čaka nova zahtevna prvenstvena tekma. Kane je počival v soboto in vse moči bodo usmerili v torkovo tekmo," je poudaril trener Kataloncev Ernesto Valverde. Malcom in Rafinha sta poškodovana, Luis Suarez pa bo počival pred prvenstveno tekmo v Levanteju v soboto zvečer.

Trener Tottenhama Mauricio Pochettino se zaveda, da bo potreben pravi podvig njegovih izbrancev: "Če bi si zagotovili napredovanje, bi bil to prav poseben dosežek. Barcelona je zame prav posebno mesto, vedno ga rad obiščem."

Inter bo gostil odpisani PSV iz Eindhovna. Milančani morajo zmagati in čakati na ugoden razplet v Barceloni. V medsebojnih tekmah so slabši od Tottenhama (2:1 in 0:1).

6. krog, torek ob 21.00,

Skupina A:

MONACO - BORUSSIA (D)



CLUB BRUGGE - ATLETICO MADRID

Lestvica: ATLETICO MADRID * 5 4 0 1 9:6 12 BORUSSIA (D) * 5 3 1 1 8:2 10 CLUB BRUGGE 5 1 2 2 6:5 5 MONACO 5 0 1 4 2:12 1 * - v osmini finala

Skupina B:

INTER - PSV EINDHOVEN



BARCELONA - TOTTENHAM

Verjetni postavi:

Barcelona: ter Stegen, Semedo, Pique, Vermaelen, Jordi Alba, Denis Suarez, Arthur, Busquets, Coutinho, Munir, Messi.

Tottenham: Lloris, Walker-Peters, Vertonghen, Alderweireld, Rose, Sissoko, Dier, Eriksen, Alli, Son, Kane.

Sodnik: Milorad Mažić (Srbija)

Lestvica: BARCELONA * 5 4 1 0 13:4 13 TOTTENHAM 5 2 1 2 8:9 7 INTER 5 2 1 2 5:6 7 PSV EINDHOVEN 5 0 1 4 5:12 1 * - v osmini finala

Skupina C:

LIVERPOOL - NAPOLI

Verjetni postavi:

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Henderson, Keita, Salah, Firmino, Mane.

Napoli: Ospina, Maksimović, Albiol, Koulibaly, Mario Rui, Callejon, Allan, Hamšík, Ruiz, Insigne, Mertens.

Sodnik: Damir Skomina (Slovenija)





CRVENA ZVEZDA - PARIS SG

Lestvica: NAPOLI 5 2 3 0 7:4 9 PARIS SG 5 2 2 1 13:8 8 LIVERPOOL 5 2 0 3 8:7 6 CRVENA ZVEZDA 5 1 1 3 4:13 4

Skupina D, ob 18.55:

GALATASARAY - PORTO



SCHALKE - LOKOMOTIV MOSKVA

Lestvica: PORTO * 5 4 1 0 12:4 13 SCHALKE * 5 2 2 1 5:4 8 GALATASARAY 5 1 1 3 3:5 4 LOKOMOTIV MOSKVA 5 1 0 4 4:11 3 * - v osmini finala

