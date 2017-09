Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Andraž Struna se je iz Škotske preselil v največje ameriško mesto. Foto: Sandi Fišer Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Andraž Struna v New York, kjer ga bo vodil Vieira

V MLS že Antonio Mlinar Delamea

7. september 2017 ob 12:24

New York - MMC RTV SLO, STA

Branilec Andraž Struna se je preselil v ZDA in postal drugi slovenski nogometaš v ameriški nogometni ligi MLS. Struna je podpisal pogodbo z New York Cityjem do konca sezone z možnostjo podaljšanja za dve leti.

28-letni občasni slovenski reprezentant je letos igral v škotski ligi v vrstah Heartsa, kjer pa z njim niso podaljšali sodelovanja.

Struna se bo pridružil zasedbi, ki jo vodi sloviti Patrick Vieira. Nekdanji francoski reprezentant se nadeja, da bo prav Primorec zapolnil vrzel na mestu bočnega branilca. Američani pričakujejo, da se bodo tudi s pomočjo Strune v letošnji končnici borili za naslov. "Vstopamo v najpomembnejši del sezone, zato sem zelo zadovoljen, da se nam je pridružil Andraž, ki bo naše vrste okrepil v tem za nas zelo pomembnem trenutku. Gre za branilca z mednarodnimi izkušnjami in se že veselim sodelovanja z njim na igrišču," je v izjavi za javnost sporočil Vieira.

"Lahko rečem, da sem z velikim zadovoljstvom podpisal pogodbo z New York Cityjem. Eden od razlogov, zakaj sem se odločil za prihod sem, je, da ima klub trdne temelje in da bom lahko tukaj sodeloval z največjimi strokovnjaki. Gre za veliko stvar zame, saj sem prepričan, da se bom lahko od Patricka in ostalih članov strokovnega štaba veliko naučil," je dejal Struna, katerega brat Aljaž igra v Carpiju.

Od januarja letos igra v ZDA tudi Antonio Mlinar Delamea, ki brani barve New Englanda.

Andraž Struna je za slovensko reprezentanco debitiral 15. avgusta 2012 na prijateljski tekmi proti Romuniji. Edini gol na 25 tekmah je dosegel 25. marca 2016 na kvalifikacijski tekmi proti San Marinu.

