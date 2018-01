Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na Stamford Bridgeu se merita Chelsea in Arsenal. Foto: Reuters Sergio Aguero je odločil prvo polfinalno srečanjem med Manchester Cityjem in Bristol Cityjem. Foto: Reuters Dodaj v

Angleški ligaški pokal: Chelsea - Arsenal 0:0

Aguero zadel za zmago Manchester Cityja

10. januar 2018 ob 20:43,

zadnji poseg: 10. januar 2018 ob 21:00

London - MMC RTV SLO

Ob 21. uri se je na Stamford Bridgeu v Londonu začela prva polfinalna tekma angleškega ligaškega pokala med mestnima tekmecema Chelseajem in Arsenalom.

Topničarji se želijo z dobro predstavo pobrati po izpadu iz FA-pokala, kjer jih je v 3. krogu s 4:2 izločil Nottingham Forest. Menedžer gostov Arsene Wenger se je odločil, da bo tekmo začel brez Alexisa Sancheza, ki sedi na klopi. Mesut Özil je odsoten zaradi bolečin v kolenu.

Povsem drugače na drugi strani razmišlja menedžer gostiteljev Antonio Conte, ki je na zelenico poslal izjemno močno zasedbo, gostujoči obrambi bodo največ preglavic povzročali Cesc Fabregas, Eden Hazard in Alvaro Morata.

Aguero odrešitelj Manchester Cityja

Že v torek sta prvo polfinalno srečanje na Etihadu odigrala Manchester City in Bristol City, ki si je polfinalno vstopnico zagotovil z zgodovinsko zmago nad Manchester Unitedom (2:1). Gostom z Ashton Gata je kazalo dobro, v zaključku prvega polčasa so po uspešno izvedeni 11-metrovki Bobbyja Reeda povedli, a je vodilni zadetek v deseti minuti nadaljevanja izničil Kevin De Bruyne. Belgijski napadalec je hladnokrvno zadel po dvojni podaji z Raheemom Sterlingom. Sinjemodri so dolgo časa lomili odpor drugoligaša, zlomili so ga šele v 92. minuti, ko je v polno zadel Sergio Aguero. Izvrstni argentinski napadalec je zadel z glavo po predložku Bernarda Silve in svoji ekipi priboril pomembno prednost pred povratnim srečanjem v Bristolu.

Angleški ligaški pokal, polfinale, prvi tekmi

Danes ob 21.00:

CHELSEA - ARSENAL 0:0 (-:-)

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Moses, Kante, Drinkwater, Alonso, Fabregas, Morata, Hazard.

Arsenal: Ospina, Holding, Mustafi, Chambers, Bellerin, Wilshere, Xhaka, Maitland-Niles, Iwobi, Lacazette, Welbeck.

Sodnik: Martin Atkinson

Povratna tekma bo 24. januarja.

MANCHESTER CITY - BRISTOL CITY 2:1 (0:1)

De Bruyne 55., Aguero 92.; Reid 44./11-m

Povratna tekma bo 23. januarja.

Španski kraljevi pokal, osmina finala, povratne tekme

Danes ob 19.30:

ALAVES - FORMENTERA 3:1

VILLARREAL - LEGANES 0:1

Ob 21.30:

REAL MADRID - NUMANCIA 3:0

Četrtek ob 19.30:

LEVANTE - ESPANYOL 2:1

SEVILLA - CADIZ 2:0

Ob 21.30:

BARCELONA - CELTA VIGO 1:1

ATLETICO MADRID - Lleida 3:0 (0:0) 4:0

Carrasco 57., Gameiro 74., Vitolo 81.

Oblaka (Atletico) ni bilo v ekipi.

VALENCIA - Las Palmas 4:0 (1:0) 1:1

Vietto 30., 48., 66., Maksimović 54.

V krepkem tisku so izidi prvih tekem.

Francoski ligaški pokal, četrtfinale

Danes ob 18.45:

RENNES - TOULOUSE

Ob 21.05:

ANGERS - MONTPELLIER

AMIENS - PARIS SG

Nice - MONACO 1:2 (1:2)

Plea 18.; Lemar 3., Diakhaby 37.

