Alli kar precej zameglil Chelseajevo pot do Lige prvakov

1. april 2018 ob 17:00,

zadnji poseg: 1. april 2018 ob 18:51

London - MMC RTV SLO

Nogometaši Tottenhama so v velikem slogu dobili (mestni) derbi 32. kroga Premier lige. Na gostovanju na Stamford Bridgeu so po preobratu premagali Chelsea s 3:1.

Krvnik modrih je bil Dele Alli, ki je prvič po januarju 2017 dosegel dva zadetka na posamični tekmi - in tudi januarja 2017 mu je to uspelo na tekmi s Chelseajem, le da je bilo srečanje takrat odigrano na White Hart Lanu (2:0).

S porazom si je Chelsea naredil medvedjo uslugo v lovu na četrto mesto, ki vodi v Ligo prvakov. Tega zaseda prav Tottenham, ki ima pred svojim mestnim tekmecem zdaj že osem točk naskoka. Do konca sezone v Premier ligi bosta londonska kolektiva odigrala še sedem tekem.

Eriksen izničil gol Morate

Derbi je bil sicer poln akcije. Ekipi sta bili v prve pol ure igre precej izenačeni, v 30. minuti je gostitelje nato v vodstvo popeljal Alvaro Morata, ki je izkoristil izjemno slabo posredovanje gostujočega vratarja Huga Llorisa. Francoski vratar je po predložku Victorja Mosesa z desne strani zataval v prazno, Morata pa je iz neposredne bližine žogo poslal v mrežo. Chelsea bi lahko v 42. minuti podvojil vodstvo, a je Lloris preprečil veselje Marcosu Alonsu po lepi akciji Morate in Cesca Fabregasa. Kdor ne da, dobi - v sodnikovem dodatku prvega polčasa je Tottenham izid izenačil, med strelce pa se je vpisal Cristian Eriksen. Ta je nenadno sprožil z razdalje in presenetil rezervnega vratarja gostiteljev Willyja Caballera. Ta bi lahko ob strelu, ki je končal pod prečko, resda lahko posredoval bolje.

Alli dvakrat utišal Stamford Bridge

V nadaljevanju so gostje stopili na plin, bili so boljši nasprotnik, po uri igre se je moral Caballero izkazati z izjemno obrambo po nevarnem strelu Heunga-Mina Sona, dve minuti kasneje je bil po Allijevem strelu popolnoma nemočen. 21-letnik je po globinski podaji Erica Dierja v dveh potezah matiral domačega vratarja. Še drugič se je med strelce vpisal v 66. minuti, ko se je po zmedi v kazenskem prostoru gostiteljev znašel najbolje in žogo potisnil v mrežo za 1:3.

Do konca tekme so varovanci Antonia Conteja sicer želeli zmanjšati zaostanek, a njihovi jalovi napadi niso obrodili sadov, deveti prvenstveni poraz v letošnji sezoni je bil neizbežen. To je bila prva prvenstvena zmaga Tottenhama na Stamford Bridgeu po letu 1990.

Salah zadel za zmago Liverpoola

Za poln izkupiček točk so se morali pošteno potruditi pri Liverpoolu. Varovanci Jürgena Kloppa so morali na Selhurst Parku uprizoriti preobrat za zmago nad Crystal Palaceom, ki je povedel v 13. minuti tekme, ko je z bele točke gostujočega vratarja Lorisa Kariusa premagal Luka Milivojević. Gostje so izid izenačili v uvodnih minutah drugega polčasa, ko je po podaji z leve strani iz neposredne bližine zadel Sadio Mane, zmago pa je v 84. minuti potrdil Mohamed Salah, ki je v kazenskem prostoru prišel do žoge, si spretno pripravil prostor za strel, nato pa hladnokrvno premagal nemočnega vratarja Wayna Hennesseyja. To je bil že njegov 29. prvenstveni zadetek in skupno 37. zadetek v sezoni.

Aubameyang načel mrežo Stoke Cityja

Arsenal je na Emiratesu dolgo lomil Stoke City, na koncu pa je topničarjem vendarle uspelo streti nasprotnika in na svoj račun vpisati nove tri točke. Odločilni zadetek je v 75. minuti z bele točke dosegel Pierre-Emerick Aubameyang. Nogometašem Arsena Wengerja se je nato 'odprlo', Aubameyang je v 86. minuti s polvolejem podvojil vodstvo, končni izid je z novega strela z 11 metrov postavil Alexandre Lacazette.

Premier liga, 32. krog:

CHELSEA - TOTTENHAM 1:3 (1:1)

Morata 30.; Eriksen 45., Alli 62., 66.

Chelsea: Caballero, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Moses, Fabregas, Kante, Alonso, Willian, Hazard, Morata.

Tottenham: Lloris, Trippier, Sanchez, Vertonghen, Davies, Dier, Dembele, Lamela, Alli, Eriksen, Heung-min.



CRYSTAL PALACE - LIVERPOOL 1:2 (1:0)

Milivojević 13./11-m; Mane 49., Salah 84.

BRIGHTON - LEICESTER 0:2 (0:0)

Iborra 83., Vardy 96.

RK: Ndidi 87./Leicester

Murrayju (Brighton) je vratar v 77. minuti ubranil 11-m.

MANCHESTER UNITED - SWANSEA 2:0 (2:0)

Lukaku 5., Sanchez 20.

NEWCASTLE - HUDDERSFIELD 1:0 (0:0)

Perez 80.

WEST HAM - SOUTHAMPTON 3:0 (3:0)

Mario 13., Arnautović 17., 45.

WATFORD - BOURNEMOUTH 2:2 (1:1)

Kiko 13., Pereyra 49.; King 43./11-m, Defoe 92.

WEST BROMWICH - BURNLEY 1:2 (0:1)

Rondon 83.; Barnes 22., Wood 73.

EVERTON - MANCHESTER CITY 1:3 (0:3)

Bolasie 63.; Sane 4., Jesus 12.,

Sterling 37.

ARSENAL - STOKE CITY 3:0 (0:0)

Aubameyang 75./11-m, 86., Lacazette

89./11-m





Lestvica: MANCHESTER CITY 31 27 3 1 88:21 84 MANCHESTER UTD. 31 21 5 5 60:23 68 LIVERPOOL 32 19 9 4 75:35 66 TOTTENHAM 31 19 7 5 62:26 64 CHELSEA 31 17 5 9 53:30 56 ARSENAL 31 15 6 10 58:41 51 BURNLEY 31 12 10 9 29:27 46 LEICESTER 31 11 10 10 47:43 43 EVERTON 32 11 7 14 38:53 40 BOURNEMOUTH 32 9 10 13 39:51 37 WATFORD 32 10 7 15 41:57 37 NEWCASTLE 31 9 8 14 31:40 35 BRIGHTON 31 8 10 13 28:42 34 WEST HAM 31 8 9 14 39:57 33 SWANSEA 31 8 7 16 25:44 31 HUDDERSFIELD 32 8 7 17 25:53 31 CRYSTAL PALACE 32 7 9 16 31:50 30 SOUTHAMPTON 31 5 13 13 29:47 28 STOKE CITY 32 6 9 17 29:61 27 WEST BROMWICH 32 3 11 18 25:51 20

